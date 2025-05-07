Лавров рассказал о сотрудничестве с Вьетнамом в сфере образования
Лавров: Россия и Вьетнам намерены продолжить сотрудничество в сфере образования
Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Москва настроена на продолжение сотрудничества в сфере образования с Вьетнамом, начата совместная работа по созданию в Ханое первой русской школы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Наряду с обоюдовыгодным взаимодействием в сфере науки и технологий, настроены на продолжение сотрудничества в области образования... Начата совместная работа по созданию в Ханое первой русской школы. Вьетнамцы, знающие русский язык, и россияне, владеющие вьетнамским, выступают своего рода локомотивом дальнейшего сближения наших народов", - написал Лавров в статье "Россия и Вьетнам: 75 лет дружбы, доверия и взаимопомощи" для журнала "Международная жизнь".
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Он отметил, что Россия придает большое значение культурным обменам, учитывая популярность во Вьетнаме российской музыки, кинематографа, литературы, в России также проявляют неизменный интерес к вьетнамскому самобытному искусству различных жанров.
Лавров подчеркнул, что по большинству вопросов международной повестки дня позиции Москвы и Ханоя совпадают, страны координируют свои шаги на площадке ООН, а также разделяют нацеленность мирового большинства на формирование многополярного мироустройства, основанного на сотрудничестве и балансе интересов всех государств.
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"Москва и Ханой твердо привержены созданию в АТР адекватной современным реалиям архитектуры равной и неделимой безопасности, опирающейся на общепризнанные нормы международного права. В связи с этим нас не могут не тревожить попытки некоторых государств сформировать в регионе сеть узкоформатных блоковых альянсов", - добавил глава МИД РФ.
Он также поблагодарил Вьетнам за сбалансированную позицию по вопросу украинского урегулирования.
"Среди ключевых направлений всеобъемлющего стратегического партнерства – кооперация в топливно-энергетической сфере. Ее флагманом свыше четырех десятилетий выступает совместное предприятие "Вьетсовпетро". В рамках этого проекта российская компания "Зарубежнефть" и Корпорация нефти и газа "Петровьетнам" успешно разрабатывают месторождения углеводородов во Вьетнаме, а в Ненецком автономном округе Российской Федерации с их участием действует компания "Русвьетпетро", - заключил Лавров.
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