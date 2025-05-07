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Роскачество дало определение безалкогольному вину - РИА Новости, 07.05.2025
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08:44 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/roskachestvo-2015445750.html
Роскачество дало определение безалкогольному вину
Роскачество дало определение безалкогольному вину - РИА Новости, 07.05.2025
Роскачество дало определение безалкогольному вину
Вином без содержания алкоголя может стать только напиток, который прошел путь деалкоголизации, то есть удаления этанола из жидкости до определенного порогового... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T08:44:00+03:00
2025-05-07T08:44:00+03:00
германия
испания
франция
марият мухина
роскачество
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Вином без содержания алкоголя может стать только напиток, который прошел путь деалкоголизации, то есть удаления этанола из жидкости до определенного порогового значения, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Безалкогольным вином может называться только продукт, полученный из натурального вина путем его деалкоголизации до указанного порогового значения. Во избежание путаницы вернее было бы называть такие вина обезалкоголенными, поскольку они прошли через этап спиртового брожения и только после этого из них изъяли алкоголь", - указала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева, слова которой приводятся в сообщении. "Также не стоит путать безалкогольное игристое с безалкогольными виноградными напитками. Для последних в законе даны соответствующие определения", – добавила она. При этом в федеральном законе "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" сказано, что безалкогольное вино — пищевой продукт, полученный из вина и содержащий в результате его обработки установленным способом объемную долю этилового спирта не более 0,5%. В Роскачестве отметили, что в безалкогольном вине не должно быть ничего, кроме вина и диоксида серы. В то же время, безалкогольное вино не будет стоить дешевле алкогольного напитка, так как для его производства приходится использовать двойной объем вина. Кроме того, практически все безалкогольные вина, представленные на российском рынке — импортные (Германия, Испания, Франция, Италия). В Роскачестве также рассказали о вреде и пользе безалкогольного игристого. Так, такой напиток будет менее вреден, чем, например, сладкие газировки или напитки с более высоким содержанием алкоголя. "Безусловно, наличие газов и высокое содержание сахара не делают этот напиток полезным для здоровья. Углекислота, как и в случае с газированными напитками — это удар по ЖКТ", - пояснила доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина, слова которой приводятся в сообщении. Также в национальном институте развития качества подчеркнули, что безалкогольное вино не стоит предлагать детям, все-таки в составе есть до 0,5% спирта, а детское игристое или "детское шампанское" – чаще всего просто сильногазированный напиток. "Безалкогольные аналоги спиртных напитков могут послужить своеобразным триггером к употреблению настоящего алкоголя для подростков, вызывая ранний и совершенно ненужный интерес к алкогольным напиткам", - заключили там.
https://ria.ru/20250220/vino-2000455611.html
https://ria.ru/20250415/vino-2011467138.html
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германия, испания, франция, марият мухина, роскачество
Германия, Испания, Франция, Марият Мухина, Роскачество
Роскачество дало определение безалкогольному вину

Роскачество: вино может стать безалкогольным только после удаления этанола

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкДегустация вина
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Вином без содержания алкоголя может стать только напиток, который прошел путь деалкоголизации, то есть удаления этанола из жидкости до определенного порогового значения, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Безалкогольным вином может называться только продукт, полученный из натурального вина путем его деалкоголизации до указанного порогового значения. Во избежание путаницы вернее было бы называть такие вина обезалкоголенными, поскольку они прошли через этап спиртового брожения и только после этого из них изъяли алкоголь", - указала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева, слова которой приводятся в сообщении.
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"Также не стоит путать безалкогольное игристое с безалкогольными виноградными напитками. Для последних в законе даны соответствующие определения", – добавила она.
При этом в федеральном законе "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" сказано, что безалкогольное вино — пищевой продукт, полученный из вина и содержащий в результате его обработки установленным способом объемную долю этилового спирта не более 0,5%.
В Роскачестве отметили, что в безалкогольном вине не должно быть ничего, кроме вина и диоксида серы. В то же время, безалкогольное вино не будет стоить дешевле алкогольного напитка, так как для его производства приходится использовать двойной объем вина. Кроме того, практически все безалкогольные вина, представленные на российском рынке — импортные (Германия, Испания, Франция, Италия).
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В Роскачестве также рассказали о вреде и пользе безалкогольного игристого. Так, такой напиток будет менее вреден, чем, например, сладкие газировки или напитки с более высоким содержанием алкоголя. "Безусловно, наличие газов и высокое содержание сахара не делают этот напиток полезным для здоровья. Углекислота, как и в случае с газированными напитками — это удар по ЖКТ", - пояснила доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина, слова которой приводятся в сообщении.
Также в национальном институте развития качества подчеркнули, что безалкогольное вино не стоит предлагать детям, все-таки в составе есть до 0,5% спирта, а детское игристое или "детское шампанское" – чаще всего просто сильногазированный напиток. "Безалкогольные аналоги спиртных напитков могут послужить своеобразным триггером к употреблению настоящего алкоголя для подростков, вызывая ранний и совершенно ненужный интерес к алкогольным напиткам", - заключили там.
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