https://ria.ru/20250507/rosaviatsiya-2015443597.html

Авиакомпании принимают меры после ночных ограничений в аэропортах

Авиакомпании принимают меры после ночных ограничений в аэропортах - РИА Новости, 07.05.2025

Авиакомпании принимают меры после ночных ограничений в аэропортах

Авиакомпании предпринимают меры для стабилизации расписания после ночных ограничений в ряде российских аэропортах, сообщила Росавиация. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T08:16:00+03:00

2025-05-07T08:16:00+03:00

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россия

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общество

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Авиакомпании предпринимают меры для стабилизации расписания после ночных ограничений в ряде российских аэропортах, сообщила Росавиация."Авиакомпании предпринимают меры для стабилизации расписания", - говорится в сообщении Росавиации и приводятся ссылки на сообщения ряда авиакомпаний, которые касаются выполнения рейсов 7 мая после временных ограничений на выполнение полетов в ряде аэропортов России.

https://ria.ru/20250507/sheremetevo-2015442900.html

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россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество