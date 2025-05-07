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Авиакомпании принимают меры после ночных ограничений в аэропортах
Авиакомпании принимают меры после ночных ограничений в аэропортах - РИА Новости, 07.05.2025
Авиакомпании принимают меры после ночных ограничений в аэропортах
Авиакомпании предпринимают меры для стабилизации расписания после ночных ограничений в ряде российских аэропортах, сообщила Росавиация. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T08:16:00+03:00
2025-05-07T08:16:00+03:00
2025-05-07T08:17:00+03:00
россия
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общество
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Авиакомпании предпринимают меры для стабилизации расписания после ночных ограничений в ряде российских аэропортах, сообщила Росавиация."Авиакомпании предпринимают меры для стабилизации расписания", - говорится в сообщении Росавиации и приводятся ссылки на сообщения ряда авиакомпаний, которые касаются выполнения рейсов 7 мая после временных ограничений на выполнение полетов в ряде аэропортов России.
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россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
Авиакомпании принимают меры после ночных ограничений в аэропортах
Росавиация: авиакомпании принимают меры после ночных ограничений в аэропортах