https://ria.ru/20250507/rosaviatsiya-2015429832.html

В Шереметьево и Внуково сняли временные ограничения

В Шереметьево и Внуково сняли временные ограничения - РИА Новости, 07.05.2025

В Шереметьево и Внуково сняли временные ограничения

В столичных аэропортах "Шереметьево" и "Внуково" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T04:30:00+03:00

2025-05-07T04:30:00+03:00

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шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В столичных аэропортах "Шереметьево" и "Внуково" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.Ограничения во "Внуково" ввели в 18.19 мск вторника, в "Шереметьево" - в 1.00 мск среды."В аэропортах "Шереметьево" и "Внуково" в 04.07 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250506/reysy-2015403345.html

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2025

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шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)