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В Шереметьево и Внуково сняли временные ограничения
В Шереметьево и Внуково сняли временные ограничения - РИА Новости, 07.05.2025
В Шереметьево и Внуково сняли временные ограничения
В столичных аэропортах "Шереметьево" и "Внуково" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T04:30:00+03:00
2025-05-07T04:30:00+03:00
2025-05-07T04:34:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В столичных аэропортах "Шереметьево" и "Внуково" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.Ограничения во "Внуково" ввели в 18.19 мск вторника, в "Шереметьево" - в 1.00 мск среды."В аэропортах "Шереметьево" и "Внуково" в 04.07 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в Telegram-канале.
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шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Шереметьево и Внуково сняли временные ограничения
Росавиация: в Шереметьево и Внуково сняли временные ограничения на полеты