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Украинские войска обстреляли Донецк кассетной ракетой HIMARS - РИА Новости, 07.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:29 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/raketa-2015669470.html
Украинские войска обстреляли Донецк кассетной ракетой HIMARS
Украинские войска обстреляли Донецк кассетной ракетой HIMARS - РИА Новости, 07.05.2025
Украинские войска обстреляли Донецк кассетной ракетой HIMARS
Петровский район Донецка подвергся атаке украинских военных с применением кассетной ракеты американской РСЗО HIMARS, рассказал журналистам начальник отдела... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T19:29:00+03:00
2025-05-07T19:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Петровский район Донецка подвергся атаке украинских военных с применением кассетной ракеты американской РСЗО HIMARS, рассказал журналистам начальник отдела оперативной работы управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины Сергей Переверзев. "Седьмого мая 2025 года со стороны вооруженных формирований Украины осуществлен обстрел Петровского района города Донецка. На месте происшествия представителями управления по документированию военных преступлений Украины обнаружены соответствующие осколки. Обстрел велся, предположительно, с применением реактивных систем залпового огня "Хаймерс", ракета кассетного типа", - сказал Переверзев. По его словам, при обстреле пострадали мирные жители. В результате попадания одного из суббоеприпасов на трассе сгорел гражданский автомобиль. "К сожалению, на трассе можем видеть сгоревший автомобиль. Вот, трасса оживленная. Информация о пострадавших уточняется", - добавил он.
https://ria.ru/20250507/minoborony-2015551103.html
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донецк, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Украинские войска обстреляли Донецк кассетной ракетой HIMARS

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка кассетной ракетой HIMARS

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖенщина на одной из улиц в Донецке
Женщина на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Женщина на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Петровский район Донецка подвергся атаке украинских военных с применением кассетной ракеты американской РСЗО HIMARS, рассказал журналистам начальник отдела оперативной работы управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины Сергей Переверзев.
"Седьмого мая 2025 года со стороны вооруженных формирований Украины осуществлен обстрел Петровского района города Донецка. На месте происшествия представителями управления по документированию военных преступлений Украины обнаружены соответствующие осколки. Обстрел велся, предположительно, с применением реактивных систем залпового огня "Хаймерс", ракета кассетного типа", - сказал Переверзев.
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По его словам, при обстреле пострадали мирные жители. В результате попадания одного из суббоеприпасов на трассе сгорел гражданский автомобиль.
"К сожалению, на трассе можем видеть сгоревший автомобиль. Вот, трасса оживленная. Информация о пострадавших уточняется", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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