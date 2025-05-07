https://ria.ru/20250507/raketa-2015669470.html

Украинские войска обстреляли Донецк кассетной ракетой HIMARS

Украинские войска обстреляли Донецк кассетной ракетой HIMARS - РИА Новости, 07.05.2025

Украинские войска обстреляли Донецк кассетной ракетой HIMARS

Петровский район Донецка подвергся атаке украинских военных с применением кассетной ракеты американской РСЗО HIMARS, рассказал журналистам начальник отдела... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T19:29:00+03:00

2025-05-07T19:29:00+03:00

2025-05-07T19:29:00+03:00

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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Петровский район Донецка подвергся атаке украинских военных с применением кассетной ракеты американской РСЗО HIMARS, рассказал журналистам начальник отдела оперативной работы управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины Сергей Переверзев. "Седьмого мая 2025 года со стороны вооруженных формирований Украины осуществлен обстрел Петровского района города Донецка. На месте происшествия представителями управления по документированию военных преступлений Украины обнаружены соответствующие осколки. Обстрел велся, предположительно, с применением реактивных систем залпового огня "Хаймерс", ракета кассетного типа", - сказал Переверзев. По его словам, при обстреле пострадали мирные жители. В результате попадания одного из суббоеприпасов на трассе сгорел гражданский автомобиль. "К сожалению, на трассе можем видеть сгоревший автомобиль. Вот, трасса оживленная. Информация о пострадавших уточняется", - добавил он.

https://ria.ru/20250507/minoborony-2015551103.html

https://ria.ru/20250507/spetsoperatsiya-2015438389.html

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донецк, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф