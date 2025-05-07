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Украинские войска обстреляли Донецк кассетной ракетой HIMARS
Украинские войска обстреляли Донецк кассетной ракетой HIMARS - РИА Новости, 07.05.2025
Украинские войска обстреляли Донецк кассетной ракетой HIMARS
Петровский район Донецка подвергся атаке украинских военных с применением кассетной ракеты американской РСЗО HIMARS, рассказал журналистам начальник отдела... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T19:29:00+03:00
2025-05-07T19:29:00+03:00
2025-05-07T19:29:00+03:00
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Петровский район Донецка подвергся атаке украинских военных с применением кассетной ракеты американской РСЗО HIMARS, рассказал журналистам начальник отдела оперативной работы управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины Сергей Переверзев. "Седьмого мая 2025 года со стороны вооруженных формирований Украины осуществлен обстрел Петровского района города Донецка. На месте происшествия представителями управления по документированию военных преступлений Украины обнаружены соответствующие осколки. Обстрел велся, предположительно, с применением реактивных систем залпового огня "Хаймерс", ракета кассетного типа", - сказал Переверзев. По его словам, при обстреле пострадали мирные жители. В результате попадания одного из суббоеприпасов на трассе сгорел гражданский автомобиль. "К сожалению, на трассе можем видеть сгоревший автомобиль. Вот, трасса оживленная. Информация о пострадавших уточняется", - добавил он.
https://ria.ru/20250507/minoborony-2015551103.html
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Украинские войска обстреляли Донецк кассетной ракетой HIMARS
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка кассетной ракетой HIMARS