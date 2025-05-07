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В Ярославской области ограничили работу мобильного интернета
В Ярославской области ограничили работу мобильного интернета - РИА Новости, 07.05.2025
В Ярославской области ограничили работу мобильного интернета
Работа мобильного интернета временно ограничена в Ярославской области в связи с угрозой БПЛА, сообщили в среду министерство региональной безопасности и... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T08:29:00+03:00
2025-05-07T08:29:00+03:00
2025-05-07T08:29:00+03:00
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Работа мобильного интернета временно ограничена в Ярославской области в связи с угрозой БПЛА, сообщили в среду министерство региональной безопасности и министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области. "В регионе действуют временные ограничения работы мобильного интернета в связи с угрозой БПЛА", - говорится в сообщении министерства региональной безопасности. Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области, в свою очередь, сообщает, что временно ограничена также работа ГЛОНАСС. "Могут возникать сложности при оплате проезда в общественном транспорте. При условии неработоспособности системы оплаты штрафные санкции за безбилетный проезд применяться не будут", - говорится в сообщении. Министерство также уточняет, что о полном восстановлении системы оплаты проезда будет сообщено дополнительно.
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общество, ярославская область
Специальная военная операция на Украине, Общество, Ярославская область
В Ярославской области ограничили работу мобильного интернета
В Ярославской области из-за угрозы БПЛА ограничили работу мобильного интернета