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В Ярославской области ограничили работу мобильного интернета - РИА Новости, 07.05.2025
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В Ярославской области ограничили работу мобильного интернета
В Ярославской области ограничили работу мобильного интернета - РИА Новости, 07.05.2025
В Ярославской области ограничили работу мобильного интернета
Работа мобильного интернета временно ограничена в Ярославской области в связи с угрозой БПЛА, сообщили в среду министерство региональной безопасности и... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T08:29:00+03:00
2025-05-07T08:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Работа мобильного интернета временно ограничена в Ярославской области в связи с угрозой БПЛА, сообщили в среду министерство региональной безопасности и министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области. "В регионе действуют временные ограничения работы мобильного интернета в связи с угрозой БПЛА", - говорится в сообщении министерства региональной безопасности. Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области, в свою очередь, сообщает, что временно ограничена также работа ГЛОНАСС. "Могут возникать сложности при оплате проезда в общественном транспорте. При условии неработоспособности системы оплаты штрафные санкции за безбилетный проезд применяться не будут", - говорится в сообщении. Министерство также уточняет, что о полном восстановлении системы оплаты проезда будет сообщено дополнительно.
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общество, ярославская область
Специальная военная операция на Украине, Общество, Ярославская область
В Ярославской области ограничили работу мобильного интернета

В Ярославской области из-за угрозы БПЛА ограничили работу мобильного интернета

© РИА Новости / Виктор Чернов | Перейти в медиабанкВид на старую часть города Ярославль со стороны Спасо-Преображенского монастыря
Вид на старую часть города Ярославль со стороны Спасо-Преображенского монастыря - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Виктор Чернов
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Вид на старую часть города Ярославль со стороны Спасо-Преображенского монастыря. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Работа мобильного интернета временно ограничена в Ярославской области в связи с угрозой БПЛА, сообщили в среду министерство региональной безопасности и министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.
"В регионе действуют временные ограничения работы мобильного интернета в связи с угрозой БПЛА", - говорится в сообщении министерства региональной безопасности.
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Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области, в свою очередь, сообщает, что временно ограничена также работа ГЛОНАСС.
"Могут возникать сложности при оплате проезда в общественном транспорте. При условии неработоспособности системы оплаты штрафные санкции за безбилетный проезд применяться не будут", - говорится в сообщении.
Министерство также уточняет, что о полном восстановлении системы оплаты проезда будет сообщено дополнительно.
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