https://ria.ru/20250507/pvo-2015412978.html

ПВО отражает четвертую волну атаки БПЛА на Тульскую область

ПВО отражает четвертую волну атаки БПЛА на Тульскую область - РИА Новости, 07.05.2025

ПВО отражает четвертую волну атаки БПЛА на Тульскую область

ПВО министерства обороны России отражает четвертую волну атаки беспилотников на Тульскую область, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 07.05.2025

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специальная военная операция на украине

безопасность

тульская область

дмитрий миляев

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. ПВО министерства обороны России отражает четвертую волну атаки беспилотников на Тульскую область, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. "В регионе все еще сохраняется опасность БПЛА. Дежурные средства ПВО Минобороны России в повышенной боевой готовности и отражают уже четвертную волну атаки", - написал он в Telegram-канале. По словам Миляева, ситуация находится на контроле.

https://ria.ru/20250506/pvo-2015398207.html

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безопасность, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины