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ПВО отражает четвертую волну атаки БПЛА на Тульскую область
ПВО отражает четвертую волну атаки БПЛА на Тульскую область - РИА Новости, 07.05.2025
ПВО отражает четвертую волну атаки БПЛА на Тульскую область
ПВО министерства обороны России отражает четвертую волну атаки беспилотников на Тульскую область, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T00:02:00+03:00
2025-05-07T00:02:00+03:00
2025-05-07T00:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. ПВО министерства обороны России отражает четвертую волну атаки беспилотников на Тульскую область, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. "В регионе все еще сохраняется опасность БПЛА. Дежурные средства ПВО Минобороны России в повышенной боевой готовности и отражают уже четвертную волну атаки", - написал он в Telegram-канале. По словам Миляева, ситуация находится на контроле.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины
ПВО отражает четвертую волну атаки БПЛА на Тульскую область
Глава Тульской области Миляев: ПВО отражает четвертую волну атаки дронов