https://ria.ru/20250507/putin-2015703221.html
В России ценят взаимодействие с Монголией во время ВОВ, заявил Путин
В России ценят взаимодействие с Монголией во время ВОВ, заявил Путин - РИА Новости, 07.05.2025
В России ценят взаимодействие с Монголией во время ВОВ, заявил Путин
Россия помнит и ценит взаимодействие с Монголией во время Великой Отечественной войны, Красная Армия и "Монгольский арат" воевали за общую победу, сообщил... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T22:39:00+03:00
2025-05-07T22:39:00+03:00
2025-05-07T22:39:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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владимир путин
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия помнит и ценит взаимодействие с Монголией во время Великой Отечественной войны, Красная Армия и "Монгольский арат" воевали за общую победу, сообщил президент России Владимир Путин. Путин в среду проводит встречу президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом в Кремле. Глава государства поприветствовал монгольскую делегацию, прибывшую в Москву. "Очень рад вашему личному участию в этих юбилейных мероприятиях", - отметил Путин, обращаясь к своему монгольскому коллеге. Кроме того, российский президент подчеркнул, что у двух государств есть героические моменты общей истории, и напомнил, что в 2024 году исполнилось 85 лет победе над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. "В России ценят наше взаимодействие с Монголией в годы Великой Отечественной войны и в ходе разгрома Квантунской армии в 1945 году. Сформированные на средства простых аратов танковая колонна Красной армии и эскадрилья "Монгольский арат" воевали за нашу страну, за нашу общую победу. И в августе 1945 года монгольская народная армия принимала тоже участие в операциях против японских войск. Мы все это помним и ценим", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250507/diplomatiya-2015348133.html
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РИА Новости
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россия, монголия, москва, владимир путин, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Монголия, Москва, Владимир Путин, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В России ценят взаимодействие с Монголией во время ВОВ, заявил Путин
Путин: Россия помнит и ценит взаимодействие с Монголией во время войны