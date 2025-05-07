https://ria.ru/20250507/putin-2015703221.html

В России ценят взаимодействие с Монголией во время ВОВ, заявил Путин

В России ценят взаимодействие с Монголией во время ВОВ, заявил Путин - РИА Новости, 07.05.2025

В России ценят взаимодействие с Монголией во время ВОВ, заявил Путин

Россия помнит и ценит взаимодействие с Монголией во время Великой Отечественной войны, Красная Армия и "Монгольский арат" воевали за общую победу, сообщил... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T22:39:00+03:00

2025-05-07T22:39:00+03:00

2025-05-07T22:39:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

монголия

москва

владимир путин

в мире

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия помнит и ценит взаимодействие с Монголией во время Великой Отечественной войны, Красная Армия и "Монгольский арат" воевали за общую победу, сообщил президент России Владимир Путин. Путин в среду проводит встречу президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом в Кремле. Глава государства поприветствовал монгольскую делегацию, прибывшую в Москву. "Очень рад вашему личному участию в этих юбилейных мероприятиях", - отметил Путин, обращаясь к своему монгольскому коллеге. Кроме того, российский президент подчеркнул, что у двух государств есть героические моменты общей истории, и напомнил, что в 2024 году исполнилось 85 лет победе над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. "В России ценят наше взаимодействие с Монголией в годы Великой Отечественной войны и в ходе разгрома Квантунской армии в 1945 году. Сформированные на средства простых аратов танковая колонна Красной армии и эскадрилья "Монгольский арат" воевали за нашу страну, за нашу общую победу. И в августе 1945 года монгольская народная армия принимала тоже участие в операциях против японских войск. Мы все это помним и ценим", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250507/diplomatiya-2015348133.html

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Наталья Макарова

россия, монголия, москва, владимир путин, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне