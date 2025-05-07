https://ria.ru/20250507/putin-2015697979.html
Путин оценил показатели взаимной торговли России и Республики Конго
Путин оценил показатели взаимной торговли России и Республики Конго - РИА Новости, 07.05.2025
Путин оценил показатели взаимной торговли России и Республики Конго
Показатели взаимной торговли между Россией и Республикой Конго сейчас скромные, но стороны работают над тем, чтобы добиться необходимых результатов, заявил... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T21:56:00+03:00
2025-05-07T21:56:00+03:00
2025-05-07T21:56:00+03:00
здоровье - общество
россия
республика конго
владимир путин
дени сассу-нгессо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155485/03/1554850381_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_db1cce7779969d0592e9149e0685793a.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Показатели взаимной торговли между Россией и Республикой Конго сейчас скромные, но стороны работают над тем, чтобы добиться необходимых результатов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с конголезским коллегой Дени Сассу-Нгессо. Лидеры России и Республики Конго в среду проводят переговоры в Кремле. "Показатели взаимной торговли стабильные. Они в целом носят скромный характер, но мы постоянно работаем над тем, чтобы в этой сфере мы добивались нужных нам результатов", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250507/kongo-2015353268.html
россия
республика конго
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155485/03/1554850381_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_95852335e4cb235b15daa83a391f3f05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, республика конго, владимир путин, дени сассу-нгессо
Здоровье - Общество, Россия, Республика Конго, Владимир Путин, Дени Сассу-Нгессо
Путин оценил показатели взаимной торговли России и Республики Конго
Путин: показатели торговли РФ и Конго скромны, но страны работают над улучшением