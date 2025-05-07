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Путин оценил показатели взаимной торговли России и Республики Конго - РИА Новости, 07.05.2025
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21:56 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/putin-2015697979.html
Путин оценил показатели взаимной торговли России и Республики Конго
Путин оценил показатели взаимной торговли России и Республики Конго - РИА Новости, 07.05.2025
Путин оценил показатели взаимной торговли России и Республики Конго
Показатели взаимной торговли между Россией и Республикой Конго сейчас скромные, но стороны работают над тем, чтобы добиться необходимых результатов, заявил... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T21:56:00+03:00
2025-05-07T21:56:00+03:00
здоровье - общество
россия
республика конго
владимир путин
дени сассу-нгессо
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Показатели взаимной торговли между Россией и Республикой Конго сейчас скромные, но стороны работают над тем, чтобы добиться необходимых результатов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с конголезским коллегой Дени Сассу-Нгессо. Лидеры России и Республики Конго в среду проводят переговоры в Кремле. "Показатели взаимной торговли стабильные. Они в целом носят скромный характер, но мы постоянно работаем над тем, чтобы в этой сфере мы добивались нужных нам результатов", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250507/kongo-2015353268.html
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здоровье - общество, россия, республика конго, владимир путин, дени сассу-нгессо
Здоровье - Общество, Россия, Республика Конго, Владимир Путин, Дени Сассу-Нгессо
Путин оценил показатели взаимной торговли России и Республики Конго

Путин: показатели торговли РФ и Конго скромны, но страны работают над улучшением

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо
Владимир Путин и президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Владимир Путин и президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Показатели взаимной торговли между Россией и Республикой Конго сейчас скромные, но стороны работают над тем, чтобы добиться необходимых результатов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с конголезским коллегой Дени Сассу-Нгессо.
Лидеры России и Республики Конго в среду проводят переговоры в Кремле.
«
"Показатели взаимной торговли стабильные. Они в целом носят скромный характер, но мы постоянно работаем над тем, чтобы в этой сфере мы добивались нужных нам результатов", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо на церемонии подписания документов по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Межгосударственные отношения России и Республики Конго
Вчера, 06:58
 
Здоровье - ОбществоРоссияРеспублика КонгоВладимир ПутинДени Сассу-Нгессо
 
 
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