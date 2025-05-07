https://ria.ru/20250507/putin-2015697979.html

Путин оценил показатели взаимной торговли России и Республики Конго

Путин оценил показатели взаимной торговли России и Республики Конго - РИА Новости, 07.05.2025

Путин оценил показатели взаимной торговли России и Республики Конго

Показатели взаимной торговли между Россией и Республикой Конго сейчас скромные, но стороны работают над тем, чтобы добиться необходимых результатов, заявил... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T21:56:00+03:00

2025-05-07T21:56:00+03:00

2025-05-07T21:56:00+03:00

здоровье - общество

россия

республика конго

владимир путин

дени сассу-нгессо

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Показатели взаимной торговли между Россией и Республикой Конго сейчас скромные, но стороны работают над тем, чтобы добиться необходимых результатов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с конголезским коллегой Дени Сассу-Нгессо. Лидеры России и Республики Конго в среду проводят переговоры в Кремле. "Показатели взаимной торговли стабильные. Они в целом носят скромный характер, но мы постоянно работаем над тем, чтобы в этой сфере мы добивались нужных нам результатов", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250507/kongo-2015353268.html

россия

республика конго

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, россия, республика конго, владимир путин, дени сассу-нгессо