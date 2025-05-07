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Конголезцы поддерживали работу антигитлеровского движения, заявил Путин - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
21:52 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/putin-2015697252.html
Конголезцы поддерживали работу антигитлеровского движения, заявил Путин
Конголезцы поддерживали работу антигитлеровского движения, заявил Путин - РИА Новости, 07.05.2025
Конголезцы поддерживали работу антигитлеровского движения, заявил Путин
Конголезцы в годы Второй мировой войны активно поддерживали работу антигитлеровского движения "Свободная Франция" Шарля де Голля, которая базировалась в... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T21:52:00+03:00
2025-05-07T21:52:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
браззавиль
россия
франция
шарль де голль
владимир путин
дени сассу-нгессо
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Конголезцы в годы Второй мировой войны активно поддерживали работу антигитлеровского движения "Свободная Франция" Шарля де Голля, которая базировалась в сегодняшней столице Конго Браззавиле, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наша встреча сегодняшняя проходит в привязке ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Я знаю, в 1940-1943 годах в вашей столице сегодняшней, в Браззавиле, базировалась антигитлеровское движение "Свободная Франция", которую возглавлял человек, которого мы помним, знаем, и относимся к нему, к его памяти с большим уважением. Это руководитель этого движения и будущий президент Франции - господин Шарль де Голль. Он создал это движение "Свободная Франция", и именно в Браззавиле находилась штаб-квартира. Знаю, что конголезцы активно поддерживали эту работу", - сказал Путин на переговорах с президентом республики Дени Сассу-Нгессо в Кремле.
https://ria.ru/20250502/kongo-2014696650.html
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в мире, браззавиль, россия, франция, шарль де голль, владимир путин, дени сассу-нгессо, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Браззавиль, Россия, Франция, Шарль де Голль, Владимир Путин, Дени Сассу-Нгессо, День Победы
Конголезцы поддерживали работу антигитлеровского движения, заявил Путин

Путин: конголезцы поддерживали работу антигитлеровского движения в Браззавиле

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Конголезцы в годы Второй мировой войны активно поддерживали работу антигитлеровского движения "Свободная Франция" Шарля де Голля, которая базировалась в сегодняшней столице Конго Браззавиле, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наша встреча сегодняшняя проходит в привязке ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Я знаю, в 1940-1943 годах в вашей столице сегодняшней, в Браззавиле, базировалась антигитлеровское движение "Свободная Франция", которую возглавлял человек, которого мы помним, знаем, и относимся к нему, к его памяти с большим уважением. Это руководитель этого движения и будущий президент Франции - господин Шарль де Голль. Он создал это движение "Свободная Франция", и именно в Браззавиле находилась штаб-квартира. Знаю, что конголезцы активно поддерживали эту работу", - сказал Путин на переговорах с президентом республики Дени Сассу-Нгессо в Кремле.
Акция Бессмертный полк в Киншасе по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
В ДР Конго прошла акция "Бессмертный полк"
2 мая, 17:12
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреБраззавильРоссияФранцияШарль де ГолльВладимир ПутинДени Сассу-НгессоДень Победы
 
 
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