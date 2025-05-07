https://ria.ru/20250507/putin-2015697252.html

Конголезцы поддерживали работу антигитлеровского движения, заявил Путин

Конголезцы поддерживали работу антигитлеровского движения, заявил Путин - РИА Новости, 07.05.2025

Конголезцы поддерживали работу антигитлеровского движения, заявил Путин

Конголезцы в годы Второй мировой войны активно поддерживали работу антигитлеровского движения "Свободная Франция" Шарля де Голля, которая базировалась в... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T21:52:00+03:00

2025-05-07T21:52:00+03:00

2025-05-07T21:52:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Конголезцы в годы Второй мировой войны активно поддерживали работу антигитлеровского движения "Свободная Франция" Шарля де Голля, которая базировалась в сегодняшней столице Конго Браззавиле, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наша встреча сегодняшняя проходит в привязке ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Я знаю, в 1940-1943 годах в вашей столице сегодняшней, в Браззавиле, базировалась антигитлеровское движение "Свободная Франция", которую возглавлял человек, которого мы помним, знаем, и относимся к нему, к его памяти с большим уважением. Это руководитель этого движения и будущий президент Франции - господин Шарль де Голль. Он создал это движение "Свободная Франция", и именно в Браззавиле находилась штаб-квартира. Знаю, что конголезцы активно поддерживали эту работу", - сказал Путин на переговорах с президентом республики Дени Сассу-Нгессо в Кремле.

https://ria.ru/20250502/kongo-2014696650.html

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