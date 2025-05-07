https://ria.ru/20250507/putin-2015694818.html
Путин приветствовал президента Республики Конго в Москве
Путин приветствовал президента Республики Конго в Москве - РИА Новости, 07.05.2025
Путин приветствовал президента Республики Конго в Москве
Президент России Владимир Путин приветствовал президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Москве. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T21:32:00+03:00
2025-05-07T21:32:00+03:00
2025-05-07T21:32:00+03:00
россия
республика конго
москва
владимир путин
дени сассу-нгессо
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приветствовал президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Москве. Президенты начали переговоры в Кремле. "Позвольте вас сердечно поприветствовать", - сказал Путин, обращаясь к лидеру Конго.
https://ria.ru/20250507/kongo-2015353268.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика конго, москва, владимир путин, дени сассу-нгессо
Россия, Республика Конго, Москва, Владимир Путин, Дени Сассу-Нгессо
Путин приветствовал президента Республики Конго в Москве
Путин приветствовал президента Республики Конго Сассу-Нгессо в Москве