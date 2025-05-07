https://ria.ru/20250507/putin-2015694818.html

Путин приветствовал президента Республики Конго в Москве

Путин приветствовал президента Республики Конго в Москве - РИА Новости, 07.05.2025

Путин приветствовал президента Республики Конго в Москве

Президент России Владимир Путин приветствовал президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Москве. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T21:32:00+03:00

2025-05-07T21:32:00+03:00

2025-05-07T21:32:00+03:00

россия

республика конго

москва

владимир путин

дени сассу-нгессо

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приветствовал президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Москве. Президенты начали переговоры в Кремле. "Позвольте вас сердечно поприветствовать", - сказал Путин, обращаясь к лидеру Конго.

https://ria.ru/20250507/kongo-2015353268.html

россия

республика конго

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, республика конго, москва, владимир путин, дени сассу-нгессо