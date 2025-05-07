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Путин приветствовал президента Республики Конго в Москве - РИА Новости, 07.05.2025
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21:32 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/putin-2015694818.html
Путин приветствовал президента Республики Конго в Москве
Путин приветствовал президента Республики Конго в Москве - РИА Новости, 07.05.2025
Путин приветствовал президента Республики Конго в Москве
Президент России Владимир Путин приветствовал президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Москве. РИА Новости, 07.05.2025
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россия
республика конго
москва
владимир путин
дени сассу-нгессо
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приветствовал президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Москве. Президенты начали переговоры в Кремле. "Позвольте вас сердечно поприветствовать", - сказал Путин, обращаясь к лидеру Конго.
https://ria.ru/20250507/kongo-2015353268.html
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россия, республика конго, москва, владимир путин, дени сассу-нгессо
Россия, Республика Конго, Москва, Владимир Путин, Дени Сассу-Нгессо
Путин приветствовал президента Республики Конго в Москве

Путин приветствовал президента Республики Конго Сассу-Нгессо в Москве

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Демократической Республики Конго
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Демократической Республики Конго - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Демократической Республики Конго. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приветствовал президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Москве.
Президенты начали переговоры в Кремле.
«
"Позвольте вас сердечно поприветствовать", - сказал Путин, обращаясь к лидеру Конго.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо на церемонии подписания документов по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Межгосударственные отношения России и Республики Конго
Вчера, 06:58
 
РоссияРеспублика КонгоМоскваВладимир ПутинДени Сассу-Нгессо
 
 
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