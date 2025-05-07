https://ria.ru/20250507/putin-2015694095.html
Путин отметил дружественный характер отношений России и Конго
Путин отметил дружественный характер отношений России и Конго - РИА Новости, 07.05.2025
Путин отметил дружественный характер отношений России и Конго
Участие президента Конго Дени Сассу-Нгессо в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, в Москве подтверждает дружественный характер отношений РФ и республики,... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T21:29:00+03:00
2025-05-07T21:29:00+03:00
2025-05-07T22:01:00+03:00
россия
москва
владимир путин
дени сассу-нгессо
демократическая республика конго
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Участие президента Конго Дени Сассу-Нгессо в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, в Москве подтверждает дружественный характер отношений РФ и республики, заявил президент России Владимир Путин. "Ваше участие в мероприятиях 9 мая подтверждает подлинно дружественный характер двусторонних связей, основанных на принципах равноправия, взаимоуважения", - сказал Путин на переговорах в Кремле.
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россия, москва, владимир путин, дени сассу-нгессо, демократическая республика конго
Россия, Москва, Владимир Путин, Дени Сассу-Нгессо, Демократическая Республика Конго
Путин отметил дружественный характер отношений России и Конго
Путин: визит президента Конго в Москву подтверждает дружеский характер отношений