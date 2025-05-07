https://ria.ru/20250507/putin-2015694095.html

Путин отметил дружественный характер отношений России и Конго

Путин отметил дружественный характер отношений России и Конго - РИА Новости, 07.05.2025

Путин отметил дружественный характер отношений России и Конго

Участие президента Конго Дени Сассу-Нгессо в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, в Москве подтверждает дружественный характер отношений РФ и республики,... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T21:29:00+03:00

2025-05-07T21:29:00+03:00

2025-05-07T22:01:00+03:00

россия

москва

владимир путин

дени сассу-нгессо

демократическая республика конго

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015627556_0:0:2870:1614_1920x0_80_0_0_33fee4874407923aecceaa79ff25cd0e.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Участие президента Конго Дени Сассу-Нгессо в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, в Москве подтверждает дружественный характер отношений РФ и республики, заявил президент России Владимир Путин. "Ваше участие в мероприятиях 9 мая подтверждает подлинно дружественный характер двусторонних связей, основанных на принципах равноправия, взаимоуважения", - сказал Путин на переговорах в Кремле.

https://ria.ru/20250507/rossiya-2015693344.html

россия

москва

демократическая республика конго

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, владимир путин, дени сассу-нгессо, демократическая республика конго