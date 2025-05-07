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Путин отметил дружественный характер отношений России и Конго - РИА Новости, 07.05.2025
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21:29 07.05.2025 (обновлено: 22:01 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/putin-2015694095.html
Путин отметил дружественный характер отношений России и Конго
Путин отметил дружественный характер отношений России и Конго - РИА Новости, 07.05.2025
Путин отметил дружественный характер отношений России и Конго
Участие президента Конго Дени Сассу-Нгессо в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, в Москве подтверждает дружественный характер отношений РФ и республики,... РИА Новости, 07.05.2025
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россия
москва
владимир путин
дени сассу-нгессо
демократическая республика конго
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Участие президента Конго Дени Сассу-Нгессо в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, в Москве подтверждает дружественный характер отношений РФ и республики, заявил президент России Владимир Путин. "Ваше участие в мероприятиях 9 мая подтверждает подлинно дружественный характер двусторонних связей, основанных на принципах равноправия, взаимоуважения", - сказал Путин на переговорах в Кремле.
https://ria.ru/20250507/rossiya-2015693344.html
россия
москва
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россия, москва, владимир путин, дени сассу-нгессо, демократическая республика конго
Россия, Москва, Владимир Путин, Дени Сассу-Нгессо, Демократическая Республика Конго
Путин отметил дружественный характер отношений России и Конго

Путин: визит президента Конго в Москву подтверждает дружеский характер отношений

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Участие президента Конго Дени Сассу-Нгессо в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, в Москве подтверждает дружественный характер отношений РФ и республики, заявил президент России Владимир Путин.
"Ваше участие в мероприятиях 9 мая подтверждает подлинно дружественный характер двусторонних связей, основанных на принципах равноправия, взаимоуважения", - сказал Путин на переговорах в Кремле.
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РоссияМоскваВладимир ПутинДени Сассу-НгессоДемократическая Республика Конго
 
 
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