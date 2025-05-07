https://ria.ru/20250507/putin-2015687784.html

Встреча Путина с президентом Монголии Хурэлсухом завершилась

Встреча Путина с президентом Монголии Хурэлсухом завершилась - РИА Новости, 07.05.2025

Встреча Путина с президентом Монголии Хурэлсухом завершилась

Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом в Кремле завершилась, переговоры лидеров двух государств продлились около... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T20:50:00+03:00

2025-05-07T20:50:00+03:00

2025-05-07T20:50:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом в Кремле завершилась, переговоры лидеров двух государств продлились около часа. Хурэлсух прилетел в Москву 7 мая. Также он примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Путин посещал Монголию в сентябре 2024 года, провел переговоры с руководством страны, а также принял участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. Российский президент тогда подчеркнул, что Москва помнит об ощутимой поддержке монгольского народа в годы Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20250507/diplomatiya-2015348133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, монголия, москва, россия, владимир путин