Встреча Путина с президентом Монголии Хурэлсухом завершилась
Встреча Путина с президентом Монголии Хурэлсухом в Кремле продлилась около часа
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом в Кремле завершилась, переговоры лидеров двух государств продлились около часа.
Хурэлсух прилетел в Москву 7 мая. Также он примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Путин посещал Монголию в сентябре 2024 года, провел переговоры с руководством страны, а также принял участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. Российский президент тогда подчеркнул, что Москва помнит об ощутимой поддержке монгольского народа в годы Великой Отечественной войны.
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