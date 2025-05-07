https://ria.ru/20250507/putin-2015679743.html
Россия неизменно откликается на просьбы Монголии, заявил Путин
Россия неизменно откликается на просьбы Монголии, заявил Путин - РИА Новости, 07.05.2025
Россия неизменно откликается на просьбы Монголии, заявил Путин
Россия неизменно откликается на просьбы Монголии по чувствительным и важным для нее направлениям, в том числе в энергетике, сообщил президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T20:08:00+03:00
2025-05-07T20:08:00+03:00
2025-05-07T20:47:00+03:00
россия
монголия
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015684413_0:283:3038:1991_1920x0_80_0_0_e4c46a7b9a9f4a4164cac5cbc198a20e.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия неизменно откликается на просьбы Монголии по чувствительным и важным для нее направлениям, в том числе в энергетике, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом в Кремле в среду."Неизменно откликаемся на просьбы наших монгольских друзей по различным направлениям - очень чувствительным и важным для Монголии. В том числе это касается и сотрудничества в энергетической сфере", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250507/diplomatiya-2015348133.html
россия
монголия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015684413_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ab6ea6a5ea00036bc005dc45497e1962.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, монголия, владимир путин, политика
Россия, Монголия, Владимир Путин, Политика
Россия неизменно откликается на просьбы Монголии, заявил Путин
Путин: РФ всегда откликается на просьбы Монголии по чувствительным направлениям