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Россия неизменно откликается на просьбы Монголии, заявил Путин - РИА Новости, 07.05.2025
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20:08 07.05.2025 (обновлено: 20:47 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/putin-2015679743.html
Россия неизменно откликается на просьбы Монголии, заявил Путин
Россия неизменно откликается на просьбы Монголии, заявил Путин - РИА Новости, 07.05.2025
Россия неизменно откликается на просьбы Монголии, заявил Путин
Россия неизменно откликается на просьбы Монголии по чувствительным и важным для нее направлениям, в том числе в энергетике, сообщил президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T20:08:00+03:00
2025-05-07T20:47:00+03:00
россия
монголия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия неизменно откликается на просьбы Монголии по чувствительным и важным для нее направлениям, в том числе в энергетике, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом в Кремле в среду."Неизменно откликаемся на просьбы наших монгольских друзей по различным направлениям - очень чувствительным и важным для Монголии. В том числе это касается и сотрудничества в энергетической сфере", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250507/diplomatiya-2015348133.html
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россия, монголия, владимир путин, политика
Россия, Монголия, Владимир Путин, Политика
Россия неизменно откликается на просьбы Монголии, заявил Путин

Путин: РФ всегда откликается на просьбы Монголии по чувствительным направлениям

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи. 7 мая 2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи. 7 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи. 7 мая 2025
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия неизменно откликается на просьбы Монголии по чувствительным и важным для нее направлениям, в том числе в энергетике, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом в Кремле в среду.
«
"Неизменно откликаемся на просьбы наших монгольских друзей по различным направлениям - очень чувствительным и важным для Монголии. В том числе это касается и сотрудничества в энергетической сфере", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух на церемонии подписания российско-монгольских документов в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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