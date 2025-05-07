https://ria.ru/20250507/putin-2015679743.html

Россия неизменно откликается на просьбы Монголии, заявил Путин

Россия неизменно откликается на просьбы Монголии, заявил Путин - РИА Новости, 07.05.2025

Россия неизменно откликается на просьбы Монголии, заявил Путин

Россия неизменно откликается на просьбы Монголии по чувствительным и важным для нее направлениям, в том числе в энергетике, сообщил президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T20:08:00+03:00

2025-05-07T20:08:00+03:00

2025-05-07T20:47:00+03:00

россия

монголия

владимир путин

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015684413_0:283:3038:1991_1920x0_80_0_0_e4c46a7b9a9f4a4164cac5cbc198a20e.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия неизменно откликается на просьбы Монголии по чувствительным и важным для нее направлениям, в том числе в энергетике, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом в Кремле в среду."Неизменно откликаемся на просьбы наших монгольских друзей по различным направлениям - очень чувствительным и важным для Монголии. В том числе это касается и сотрудничества в энергетической сфере", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250507/diplomatiya-2015348133.html

россия

монголия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, монголия, владимир путин, политика