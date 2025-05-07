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Путин назвал развитие отношение с Монголией одним из приоритетов - РИА Новости, 07.05.2025
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20:04 07.05.2025 (обновлено: 20:23 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/putin-2015678761.html
Путин назвал развитие отношение с Монголией одним из приоритетов
Путин назвал развитие отношение с Монголией одним из приоритетов - РИА Новости, 07.05.2025
Путин назвал развитие отношение с Монголией одним из приоритетов
Развитие отношений с Монголией является одним из приоритетов политики РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T20:04:00+03:00
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россия
монголия
владимир путин
ухнаагийн хурэлсух
москва
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Развитие отношений с Монголией является одним из приоритетов политики РФ, заявил президент России Владимир Путин."Отношения всеобъемлющего стратегического партнерства с соседней и дружественной Монголией - один из приоритетов нашей политики", - сказал Путин на встрече с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в Кремле.Президент РФ добавил, что политический диалог между двумя странами развивается.Хурэлсух прилетел в Москву 7 мая. Он также примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.Развитие отношений с Монголией является одним из приоритетов политики РФ, заявил президент России Владимир Путин.Президент РФ добавил, что политический диалог между двумя странами развивается.
https://ria.ru/20250507/diplomatiya-2015348133.html
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россия, монголия, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух, москва
Россия, Монголия, Владимир Путин, Ухнаагийн Хурэлсух, Москва
Путин назвал развитие отношение с Монголией одним из приоритетов

Путин: развитие отношение с Монголией является одним из приоритетов политики РФ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Развитие отношений с Монголией является одним из приоритетов политики РФ, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Отношения всеобъемлющего стратегического партнерства с соседней и дружественной Монголией - один из приоритетов нашей политики", - сказал Путин на встрече с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в Кремле.
Президент РФ добавил, что политический диалог между двумя странами развивается.
Хурэлсух прилетел в Москву 7 мая. Он также примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.Развитие отношений с Монголией является одним из приоритетов политики РФ, заявил президент России Владимир Путин.
Президент РФ добавил, что политический диалог между двумя странами развивается.
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух на церемонии подписания российско-монгольских документов в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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РоссияМонголияВладимир ПутинУхнаагийн ХурэлсухМосква
 
 
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