https://ria.ru/20250507/putin-2015678761.html
Путин назвал развитие отношение с Монголией одним из приоритетов
Путин назвал развитие отношение с Монголией одним из приоритетов - РИА Новости, 07.05.2025
Путин назвал развитие отношение с Монголией одним из приоритетов
Развитие отношений с Монголией является одним из приоритетов политики РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T20:04:00+03:00
2025-05-07T20:04:00+03:00
2025-05-07T20:23:00+03:00
россия
монголия
владимир путин
ухнаагийн хурэлсух
москва
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Развитие отношений с Монголией является одним из приоритетов политики РФ, заявил президент России Владимир Путин."Отношения всеобъемлющего стратегического партнерства с соседней и дружественной Монголией - один из приоритетов нашей политики", - сказал Путин на встрече с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в Кремле.Президент РФ добавил, что политический диалог между двумя странами развивается.Хурэлсух прилетел в Москву 7 мая. Он также примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.Развитие отношений с Монголией является одним из приоритетов политики РФ, заявил президент России Владимир Путин.Президент РФ добавил, что политический диалог между двумя странами развивается.
https://ria.ru/20250507/diplomatiya-2015348133.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, монголия, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух, москва
Россия, Монголия, Владимир Путин, Ухнаагийн Хурэлсух, Москва
Путин назвал развитие отношение с Монголией одним из приоритетов
Путин: развитие отношение с Монголией является одним из приоритетов политики РФ