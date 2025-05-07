https://ria.ru/20250507/putin-2015678761.html

Путин назвал развитие отношение с Монголией одним из приоритетов

Путин назвал развитие отношение с Монголией одним из приоритетов - РИА Новости, 07.05.2025

Путин назвал развитие отношение с Монголией одним из приоритетов

Развитие отношений с Монголией является одним из приоритетов политики РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T20:04:00+03:00

2025-05-07T20:04:00+03:00

2025-05-07T20:23:00+03:00

россия

монголия

владимир путин

ухнаагийн хурэлсух

москва

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Развитие отношений с Монголией является одним из приоритетов политики РФ, заявил президент России Владимир Путин."Отношения всеобъемлющего стратегического партнерства с соседней и дружественной Монголией - один из приоритетов нашей политики", - сказал Путин на встрече с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в Кремле.Президент РФ добавил, что политический диалог между двумя странами развивается.Хурэлсух прилетел в Москву 7 мая. Он также примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.Развитие отношений с Монголией является одним из приоритетов политики РФ, заявил президент России Владимир Путин.Президент РФ добавил, что политический диалог между двумя странами развивается.

https://ria.ru/20250507/diplomatiya-2015348133.html

россия

монголия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, монголия, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух, москва