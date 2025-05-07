https://ria.ru/20250507/putin-2015667364.html
Чечня может гордиться своими достижениями, заявил Путин
Чечня может гордиться своими достижениями, заявил Путин - РИА Новости, 07.05.2025
Чечня может гордиться своими достижениями, заявил Путин
Народ Чечни может гордиться достижениями республики, в том числе в развитии экономики и строительстве, так же, как этими успехами гордится вся страна, считает... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T19:19:00+03:00
2025-05-07T19:19:00+03:00
2025-05-07T19:19:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Народ Чечни может гордиться достижениями республики, в том числе в развитии экономики и строительстве, так же, как этими успехами гордится вся страна, считает президент России Владимир Путин. Глава государства в среду провел встречу с руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым. "Что касается достижений сегодняшнего дня и в стройке, и в развитии экономики в целом, то это не может не радовать, и уверен, что чеченский народ может этим гордиться. Так же, как мы все гордимся. Это здорово", - сказал Путин в ходе встречи. Кадыров поблагодарил президента за оценку и пообещал: "Мы не подведем вас". "Я не сомневаюсь", - отреагировал Путин. Президент и глава Чечни в ходе встречи обсуждали текущую ситуацию в республике. Кадыров отметил хорошее начало года: по его словам, экономические показатели региона выросли, а объем строительных работ сейчас составляет более 8 миллионов квадратных метров. "Это, наверное, один из рекордов. В прошлом году был хороший тоже", - упомянул в ответ глава государства. В завершение открытой части беседы Путин предложил рассмотреть документы, подготовленные руководителем региона к этой встрече.
https://ria.ru/20250507/chechnya-2015639916.html
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политика, россия, владимир путин, рамзан кадыров
Политика, Россия, Владимир Путин, Рамзан Кадыров
Чечня может гордиться своими достижениями, заявил Путин
Путин: чеченский народ может гордиться достижениями республики
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Народ Чечни может гордиться достижениями республики, в том числе в развитии экономики и строительстве, так же, как этими успехами гордится вся страна, считает президент России Владимир Путин.
Глава государства в среду провел встречу с руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым
.
"Что касается достижений сегодняшнего дня и в стройке, и в развитии экономики в целом, то это не может не радовать, и уверен, что чеченский народ может этим гордиться. Так же, как мы все гордимся. Это здорово", - сказал Путин
в ходе встречи.
Кадыров поблагодарил президента за оценку и пообещал: "Мы не подведем вас".
"Я не сомневаюсь", - отреагировал Путин.
Президент и глава Чечни в ходе встречи обсуждали текущую ситуацию в республике. Кадыров отметил хорошее начало года: по его словам, экономические показатели региона выросли, а объем строительных работ сейчас составляет более 8 миллионов квадратных метров.
"Это, наверное, один из рекордов. В прошлом году был хороший тоже", - упомянул в ответ глава государства.
В завершение открытой части беседы Путин предложил рассмотреть документы, подготовленные руководителем региона к этой встрече.