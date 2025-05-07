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Путин вспомнил свою прошлогоднюю поездку в Чечню - РИА Новости, 07.05.2025
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19:08 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/putin-2015663421.html
Путин вспомнил свою прошлогоднюю поездку в Чечню
Путин вспомнил свою прошлогоднюю поездку в Чечню - РИА Новости, 07.05.2025
Путин вспомнил свою прошлогоднюю поездку в Чечню
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым вспомнил свою прошлогоднюю поездку в республику, в том числе посещение центра... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T19:08:00+03:00
2025-05-07T19:08:00+03:00
россия
гудермес
владимир путин
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым вспомнил свою прошлогоднюю поездку в республику, в том числе посещение центра подготовки спецназа в Гудермесе. Глава государства приезжал в Чечню в августе 2024 года. В ходе той поездки он посетил в том числе расположенный в Гудермесе Российский университет спецназа, названный в его честь. "Вы знаете, я тоже вспоминаю эту рабочую поездку", - отреагировал Путин на воспоминание главы республики о визите президента. Глава государства отметил, что руководитель Чечни и весь чеченский народ могут гордиться результатами проделанной за последние годы работы по развитию региона. "Это совершенно очевидная вещь. Своими глазами я увидел, еще раз убедился в этом: здорово. Что касается ребят ваших, то я был и в центре подготовки, который вы создали там, в Чечне", - сказал Путин. Президент высоко оценил работу центра, отметив, что ребята со всей России проходят там очень хорошую подготовку и затем блестяще воюют.
https://ria.ru/20250507/chechnya-2015652799.html
https://ria.ru/20250507/putin-2015649841.html
россия
гудермес
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россия, гудермес, владимир путин, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Россия, Гудермес, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
Путин вспомнил свою прошлогоднюю поездку в Чечню

Путин на встрече с Кадыровым вспомнил свою поездку в Чечню

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым вспомнил свою прошлогоднюю поездку в республику, в том числе посещение центра подготовки спецназа в Гудермесе.
Глава государства приезжал в Чечню в августе 2024 года. В ходе той поездки он посетил в том числе расположенный в Гудермесе Российский университет спецназа, названный в его честь.
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"Вы знаете, я тоже вспоминаю эту рабочую поездку", - отреагировал Путин на воспоминание главы республики о визите президента.
Глава государства отметил, что руководитель Чечни и весь чеченский народ могут гордиться результатами проделанной за последние годы работы по развитию региона.
"Это совершенно очевидная вещь. Своими глазами я увидел, еще раз убедился в этом: здорово. Что касается ребят ваших, то я был и в центре подготовки, который вы создали там, в Чечне", - сказал Путин.
Президент высоко оценил работу центра, отметив, что ребята со всей России проходят там очень хорошую подготовку и затем блестяще воюют.
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РоссияГудермесВладимир ПутинРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
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