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Бойцы, прошедшие подготовку в Чечне, здорово воюют в зоне СВО, заявил Путин - РИА Новости, 07.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:10 07.05.2025 (обновлено: 18:26 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/putin-2015641643.html
Бойцы, прошедшие подготовку в Чечне, здорово воюют в зоне СВО, заявил Путин
Бойцы, прошедшие подготовку в Чечне, здорово воюют в зоне СВО, заявил Путин - РИА Новости, 07.05.2025
Бойцы, прошедшие подготовку в Чечне, здорово воюют в зоне СВО, заявил Путин
Бойцы, прошедшие подготовку в Чечне, блестяще воюют в зоне специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T18:10:00+03:00
2025-05-07T18:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
чеченская республика (чечня)
россия
безопасность
рамзан кадыров
валерий герасимов
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Бойцы, прошедшие подготовку в Чечне, блестяще воюют в зоне специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается ребят ваших: я был в центре подготовки, который вы создали в Чечне. Должен сказать, что подразделения, которые вы формируете, они интернациональные. Ребята приезжают со всей России, проходят подготовку высокого качества и уровня, воюют здорово. Прекрасно воюют", - сказал глава государства на встрече с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.Кроме того, Путин отметил, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ежедневно докладывает о ситуации на всех участках боевого соприкосновения, при этом часто упоминает бойцов, которые прошли подготовку в Чечне."Как правило, упоминает тех ребят, которые прошли подготовку у вас. Ребята воюют блестяще", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250507/putin-2015649841.html
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владимир путин, чеченская республика (чечня), россия, безопасность, рамзан кадыров, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Чеченская республика (Чечня), Россия, Безопасность, Рамзан Кадыров, Валерий Герасимов
Бойцы, прошедшие подготовку в Чечне, здорово воюют в зоне СВО, заявил Путин

Путин: бойцы, прошедшие подготовку в Чечне, блестяще воюют в зоне спецоперации

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Бойцы, прошедшие подготовку в Чечне, блестяще воюют в зоне специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Что касается ребят ваших: я был в центре подготовки, который вы создали в Чечне. Должен сказать, что подразделения, которые вы формируете, они интернациональные. Ребята приезжают со всей России, проходят подготовку высокого качества и уровня, воюют здорово. Прекрасно воюют", - сказал глава государства на встрече с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
Кроме того, Путин отметил, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ежедневно докладывает о ситуации на всех участках боевого соприкосновения, при этом часто упоминает бойцов, которые прошли подготовку в Чечне.
"Как правило, упоминает тех ребят, которые прошли подготовку у вас. Ребята воюют блестяще", - подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Путин назвал чеченский народ трудолюбивым и талантливым
Вчера, 18:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинЧеченская республика (Чечня)РоссияБезопасностьРамзан КадыровВалерий Герасимов
 
 
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