https://ria.ru/20250507/putin-2015641643.html
Бойцы, прошедшие подготовку в Чечне, здорово воюют в зоне СВО, заявил Путин
Бойцы, прошедшие подготовку в Чечне, здорово воюют в зоне СВО, заявил Путин - РИА Новости, 07.05.2025
Бойцы, прошедшие подготовку в Чечне, здорово воюют в зоне СВО, заявил Путин
Бойцы, прошедшие подготовку в Чечне, блестяще воюют в зоне специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T18:10:00+03:00
2025-05-07T18:10:00+03:00
2025-05-07T18:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
чеченская республика (чечня)
россия
безопасность
рамзан кадыров
валерий герасимов
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Бойцы, прошедшие подготовку в Чечне, блестяще воюют в зоне специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается ребят ваших: я был в центре подготовки, который вы создали в Чечне. Должен сказать, что подразделения, которые вы формируете, они интернациональные. Ребята приезжают со всей России, проходят подготовку высокого качества и уровня, воюют здорово. Прекрасно воюют", - сказал глава государства на встрече с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.Кроме того, Путин отметил, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ежедневно докладывает о ситуации на всех участках боевого соприкосновения, при этом часто упоминает бойцов, которые прошли подготовку в Чечне."Как правило, упоминает тех ребят, которые прошли подготовку у вас. Ребята воюют блестяще", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250507/putin-2015649841.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, чеченская республика (чечня), россия, безопасность, рамзан кадыров, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Чеченская республика (Чечня), Россия, Безопасность, Рамзан Кадыров, Валерий Герасимов
Бойцы, прошедшие подготовку в Чечне, здорово воюют в зоне СВО, заявил Путин
Путин: бойцы, прошедшие подготовку в Чечне, блестяще воюют в зоне спецоперации