https://ria.ru/20250507/putin-2015641643.html

Бойцы, прошедшие подготовку в Чечне, здорово воюют в зоне СВО, заявил Путин

Бойцы, прошедшие подготовку в Чечне, здорово воюют в зоне СВО, заявил Путин - РИА Новости, 07.05.2025

Бойцы, прошедшие подготовку в Чечне, здорово воюют в зоне СВО, заявил Путин

Бойцы, прошедшие подготовку в Чечне, блестяще воюют в зоне специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T18:10:00+03:00

2025-05-07T18:10:00+03:00

2025-05-07T18:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир путин

чеченская республика (чечня)

россия

безопасность

рамзан кадыров

валерий герасимов

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Бойцы, прошедшие подготовку в Чечне, блестяще воюют в зоне специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается ребят ваших: я был в центре подготовки, который вы создали в Чечне. Должен сказать, что подразделения, которые вы формируете, они интернациональные. Ребята приезжают со всей России, проходят подготовку высокого качества и уровня, воюют здорово. Прекрасно воюют", - сказал глава государства на встрече с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.Кроме того, Путин отметил, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ежедневно докладывает о ситуации на всех участках боевого соприкосновения, при этом часто упоминает бойцов, которые прошли подготовку в Чечне."Как правило, упоминает тех ребят, которые прошли подготовку у вас. Ребята воюют блестяще", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250507/putin-2015649841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, чеченская республика (чечня), россия, безопасность, рамзан кадыров, валерий герасимов