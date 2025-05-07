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Кадыров заверил Путина о выполнении всех поставленных задача в зоне СВО - РИА Новости, 07.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:09 07.05.2025 (обновлено: 18:26 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/putin-2015641152.html
Кадыров заверил Путина о выполнении всех поставленных задача в зоне СВО
Кадыров заверил Путина о выполнении всех поставленных задача в зоне СВО - РИА Новости, 07.05.2025
Кадыров заверил Путина о выполнении всех поставленных задача в зоне СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным заверил, что все поставленные главой государства задачи в зоне спецоперации... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T18:09:00+03:00
2025-05-07T18:26:00+03:00
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
москва
рамзан кадыров
в мире
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным заверил, что все поставленные главой государства задачи в зоне спецоперации выполняются военными с полной отдачей.Путин в среду в Москве провел встречу с Кадыровым. Глава Чечни в начале встречи поблагодарил президента за то, что тот "нашел время в своем плотном графике" для встречи."Все поставленные задачи ребята (в зоне СВО - ред.) выполняют с полной самоотдачей", - заявил Кадыров.
https://ria.ru/20250507/putin-2015638497.html
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Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Рамзан Кадыров, В мире
Кадыров заверил Путина о выполнении всех поставленных задача в зоне СВО

Кадыров сообщил о выполнении поставленных задача в зоне СВО с полной отдачей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи. 7 мая 2025
Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи. 7 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи. 7 мая 2025
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным заверил, что все поставленные главой государства задачи в зоне спецоперации выполняются военными с полной отдачей.
Путин в среду в Москве провел встречу с Кадыровым. Глава Чечни в начале встречи поблагодарил президента за то, что тот "нашел время в своем плотном графике" для встречи.
"Все поставленные задачи ребята (в зоне СВО - ред.) выполняют с полной самоотдачей", - заявил Кадыров.
Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи. 7 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияМоскваРамзан КадыровВ мире
 
 
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