https://ria.ru/20250507/putin-2015641152.html

Кадыров заверил Путина о выполнении всех поставленных задача в зоне СВО

Кадыров заверил Путина о выполнении всех поставленных задача в зоне СВО - РИА Новости, 07.05.2025

Кадыров заверил Путина о выполнении всех поставленных задача в зоне СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным заверил, что все поставленные главой государства задачи в зоне спецоперации... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T18:09:00+03:00

2025-05-07T18:09:00+03:00

2025-05-07T18:26:00+03:00

владимир путин

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным заверил, что все поставленные главой государства задачи в зоне спецоперации выполняются военными с полной отдачей.Путин в среду в Москве провел встречу с Кадыровым. Глава Чечни в начале встречи поблагодарил президента за то, что тот "нашел время в своем плотном графике" для встречи."Все поставленные задачи ребята (в зоне СВО - ред.) выполняют с полной самоотдачей", - заявил Кадыров.

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владимир путин, россия, москва, рамзан кадыров, в мире