https://ria.ru/20250507/putin-2015633319.html

Путин обратился к читателям сборника "К 80-летию Великой Победы"

Путин обратился к читателям сборника "К 80-летию Великой Победы" - РИА Новости, 07.05.2025

Путин обратился к читателям сборника "К 80-летию Великой Победы"

Президент России Владимир Путин в обращении к читателям сборника "К 80-летию Великой Победы" отметил, что россияне должны твёрдо отстаивать правду о Великой... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T17:54:00+03:00

2025-05-07T17:54:00+03:00

2025-05-07T17:54:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

европа

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к читателям сборника "К 80-летию Великой Победы" отметил, что россияне должны твёрдо отстаивать правду о Великой Отечественной войне и глубоко изучать её уроки, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья!... Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьёзными вызовами, сбережение нашего исторического наследия приобретает особое, поистине решающее значение. Это тот фундамент, на котором строится наша национальная идентичность, гражданские, патриотические идеалы и ценности. Мы должны твёрдо отстаивать правду о Великой Отечественной войне, глубоко изучать её уроки. Это принципиально важно для обеспечения национальной безопасности страны, эффективного выстраивания приоритетов внешней и внутренней политики уже на современном этапе, в XXI веке", - говорится в телеграмме. Глава государства подчеркнул, что в 2025 году россияне вместе с народами других государств, которые берегут благодарную память о подлинных героях и освободителях, отмечают 80-летие Великой Победы. К значимой дате приурочено большое количество научных, просветительских, художественных изданий, в этом ряду и сборник, в который вошли статьи, подготовленные постоянными членами и членами Совета Безопасности Российской Федерации. "Великая Отечественная война оставила глубокий след в судьбе каждой семьи, каждого человека, целых поколений. Мы всегда будем помнить о подвиге наших отцов, дедов и прадедов, которые одолели все испытания, сокрушили нацизм, отстояли свободу и независимость Родины, спасли Европу и мир", - отметил Путин. Президент выразил уверенность, что издание будет интересно широкому кругу читателей и внесёт свой вклад в патриотическое воспитание молодёжи.

https://ria.ru/20250507/matvienko-2015447191.html

https://ria.ru/20250507/veteran-2015469326.html

россия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, европа, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне