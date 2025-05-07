https://ria.ru/20250507/putin-2015614918.html
Кадыров поздравил Путина с 25-летием со дня первой инаугурации
Кадыров поздравил Путина с 25-летием со дня первой инаугурации - РИА Новости, 07.05.2025
Кадыров поздравил Путина с 25-летием со дня первой инаугурации
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с 25-летием со дня вступления в должность президента России. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T17:17:00+03:00
2025-05-07T17:17:00+03:00
2025-05-07T17:17:00+03:00
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ГРОЗНЫЙ, 7 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с 25-летием со дня вступления в должность президента России. Первая инаугурация Путина в качестве президента РФ состоялась 25 лет назад - 7 мая 2000 года. "Друзья, 25 лет назад начался путь, который изменил не только Россию, но и весь мир. В этот день, дав присягу, Владимир Владимирович Путин в первый раз вступил в должность президента РФ. Это важнейшее событие для всех граждан России, которое ознаменовало начало новой истории нашей страны. Хочу поздравить нашего национального лидера, главу государства Владимира Владимировича, с 25-летием со дня инаугурации", — написал Кадыров в своем Telegram-канале. Годовщина инаугурации, по мнению главы республики, это не только дата в календаре, но и напоминание о том, что именно благодаря таким лидерам, как Путин, "строится сильная и независимая страна". Он также рассказал, что присутствовал с отцом — первым президентом Чечни Ахматом-Хаджи Кадыровым - на инаугурации Путина. "Уже тогда ощущалось, что впереди нас ждут серьёзные преобразования, и именно Владимир Путин станет тем человеком, кто поднимет страну с колен. Все эти ожидания сполна оправдались — за прошедшие годы Россия прошла путь мощного возрождения и развития", — добавил Кадыров.
https://ria.ru/20250507/kadyrov-2015540278.html
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политика, россия, владимир путин, рамзан кадыров
Политика, Россия, Владимир Путин, Рамзан Кадыров
Кадыров поздравил Путина с 25-летием со дня первой инаугурации
Кадыров поздравил президента Путина с 25-летием со дня вступления в должность
ГРОЗНЫЙ, 7 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с 25-летием со дня вступления в должность президента России.
Первая инаугурация Путина
в качестве президента РФ
состоялась 25 лет назад - 7 мая 2000 года.
"Друзья, 25 лет назад начался путь, который изменил не только Россию, но и весь мир. В этот день, дав присягу, Владимир Владимирович Путин в первый раз вступил в должность президента РФ. Это важнейшее событие для всех граждан России, которое ознаменовало начало новой истории нашей страны. Хочу поздравить нашего национального лидера, главу государства Владимира Владимировича, с 25-летием со дня инаугурации", — написал Кадыров
в своем Telegram-канале.
Годовщина инаугурации, по мнению главы республики, это не только дата в календаре, но и напоминание о том, что именно благодаря таким лидерам, как Путин, "строится сильная и независимая страна". Он также рассказал, что присутствовал с отцом — первым президентом Чечни Ахматом-Хаджи Кадыровым - на инаугурации Путина.
"Уже тогда ощущалось, что впереди нас ждут серьёзные преобразования, и именно Владимир Путин станет тем человеком, кто поднимет страну с колен. Все эти ожидания сполна оправдались — за прошедшие годы Россия прошла путь мощного возрождения и развития", — добавил Кадыров.