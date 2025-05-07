Рейтинг@Mail.ru
Кадыров поздравил Путина с 25-летием со дня первой инаугурации - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/putin-2015614918.html
Кадыров поздравил Путина с 25-летием со дня первой инаугурации
Кадыров поздравил Путина с 25-летием со дня первой инаугурации - РИА Новости, 07.05.2025
Кадыров поздравил Путина с 25-летием со дня первой инаугурации
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с 25-летием со дня вступления в должность президента России. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T17:17:00+03:00
2025-05-07T17:17:00+03:00
политика
россия
владимир путин
рамзан кадыров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011859226_0:105:3071:1833_1920x0_80_0_0_f0b9155addd5e607de380aa1f18a55cc.jpg
ГРОЗНЫЙ, 7 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с 25-летием со дня вступления в должность президента России. Первая инаугурация Путина в качестве президента РФ состоялась 25 лет назад - 7 мая 2000 года. "Друзья, 25 лет назад начался путь, который изменил не только Россию, но и весь мир. В этот день, дав присягу, Владимир Владимирович Путин в первый раз вступил в должность президента РФ. Это важнейшее событие для всех граждан России, которое ознаменовало начало новой истории нашей страны. Хочу поздравить нашего национального лидера, главу государства Владимира Владимировича, с 25-летием со дня инаугурации", — написал Кадыров в своем Telegram-канале. Годовщина инаугурации, по мнению главы республики, это не только дата в календаре, но и напоминание о том, что именно благодаря таким лидерам, как Путин, "строится сильная и независимая страна". Он также рассказал, что присутствовал с отцом — первым президентом Чечни Ахматом-Хаджи Кадыровым - на инаугурации Путина. "Уже тогда ощущалось, что впереди нас ждут серьёзные преобразования, и именно Владимир Путин станет тем человеком, кто поднимет страну с колен. Все эти ожидания сполна оправдались — за прошедшие годы Россия прошла путь мощного возрождения и развития", — добавил Кадыров.
https://ria.ru/20250507/kadyrov-2015540278.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011859226_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_d950602fba6e82dba1726f36dc0312fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, рамзан кадыров
Политика, Россия, Владимир Путин, Рамзан Кадыров
Кадыров поздравил Путина с 25-летием со дня первой инаугурации

Кадыров поздравил президента Путина с 25-летием со дня вступления в должность

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГРОЗНЫЙ, 7 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Владимира Путина с 25-летием со дня вступления в должность президента России.
Первая инаугурация Путина в качестве президента РФ состоялась 25 лет назад - 7 мая 2000 года.
"Друзья, 25 лет назад начался путь, который изменил не только Россию, но и весь мир. В этот день, дав присягу, Владимир Владимирович Путин в первый раз вступил в должность президента РФ. Это важнейшее событие для всех граждан России, которое ознаменовало начало новой истории нашей страны. Хочу поздравить нашего национального лидера, главу государства Владимира Владимировича, с 25-летием со дня инаугурации", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Годовщина инаугурации, по мнению главы республики, это не только дата в календаре, но и напоминание о том, что именно благодаря таким лидерам, как Путин, "строится сильная и независимая страна". Он также рассказал, что присутствовал с отцом — первым президентом Чечни Ахматом-Хаджи Кадыровым - на инаугурации Путина.
"Уже тогда ощущалось, что впереди нас ждут серьёзные преобразования, и именно Владимир Путин станет тем человеком, кто поднимет страну с колен. Все эти ожидания сполна оправдались — за прошедшие годы Россия прошла путь мощного возрождения и развития", — добавил Кадыров.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Кадыров получил награду Федерального казначейства
Вчера, 14:22
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинРамзан Кадыров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала