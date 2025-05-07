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Рогов назвал Путина собирателем русских земель - РИА Новости, 07.05.2025
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16:22 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/putin-2015590956.html
Рогов назвал Путина собирателем русских земель
Рогов назвал Путина собирателем русских земель - РИА Новости, 07.05.2025
Рогов назвал Путина собирателем русских земель
Президент России Владимир Путин войдет в историю как собиратель русских земель, с его правления началось становление России как одной из самых великих держав... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T16:22:00+03:00
2025-05-07T16:22:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин войдет в историю как собиратель русских земель, с его правления началось становление России как одной из самых великих держав мира, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Первая инаугурация Путина в качестве президента РФ состоялась 25 лет назад - 7 мая 2000 года. "Наш президент Владимир Владимирович Путин по праву войдет в историю как собиратель русских земель. Именно его волевое решение позволило Крыму и крымчанам в 2014 году вернуться домой в Россию. Затем, после многих лет сражения с бандеровским режимом и благодаря началу СВО в 2022 году, освободиться и последовать примеру Крыма смогли Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР. Все это произошло благодаря нашему президенту", - сказал Рогов. По его словам, при Путине началось становление России как одной из самых великих держав мира, а граждане России почувствовали себя огромной единой общенациональной семьей. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
https://ria.ru/20250507/putin-2015308036.html
https://ria.ru/20250507/kiselev-2015433038.html
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справки, россия, луганская народная республика, украина, владимир путин, владимир рогов, оон
Справки, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Владимир Путин, Владимир Рогов, ООН
Рогов назвал Путина собирателем русских земель

Рогов считает, что Путин войдет в историю как собиратель русских земель

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин войдет в историю как собиратель русских земель, с его правления началось становление России как одной из самых великих держав мира, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Первая инаугурация Путина в качестве президента РФ состоялась 25 лет назад - 7 мая 2000 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Эпоха Путина
Вчера, 08:00
«
"Наш президент Владимир Владимирович Путин по праву войдет в историю как собиратель русских земель. Именно его волевое решение позволило Крыму и крымчанам в 2014 году вернуться домой в Россию. Затем, после многих лет сражения с бандеровским режимом и благодаря началу СВО в 2022 году, освободиться и последовать примеру Крыма смогли Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР. Все это произошло благодаря нашему президенту", - сказал Рогов.
По его словам, при Путине началось становление России как одной из самых великих держав мира, а граждане России почувствовали себя огромной единой общенациональной семьей.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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Вчера, 05:18
 
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