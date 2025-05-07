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Миронов назвал главную миссию Путина - РИА Новости, 07.05.2025
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15:22 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/putin-2015565336.html
Миронов назвал главную миссию Путина
Миронов назвал главную миссию Путина - РИА Новости, 07.05.2025
Миронов назвал главную миссию Путина
Миссия президента России Владимира Путина состоит в том, что он бросил вызов несправедливости как внутри страны, так и за ее пределами, заявил РИА Новости лидер РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T15:22:00+03:00
2025-05-07T15:22:00+03:00
политика
россия
ссср
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сергей миронов
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Миссия президента России Владимира Путина состоит в том, что он бросил вызов несправедливости как внутри страны, так и за ее пределами, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. Первая инаугурация Путина в качестве президента РФ состоялась 25 лет назад - 7 мая 2000 года. "Историческая миссия Владимира Владимировича Путина состоит в том, что он бросил вызов несправедливости как внутри страны, так и за ее пределами", - сказал Миронов. Он отметил, что после распада СССР и превращения его остатков в полуколонии на Западе поспешили возвестить о конце истории. "Глобалисты праздновали свое окончательное торжество, но поспешили. 7 мая 2000 года наступила эпоха, которая стала не концом старой истории, а началом новой, той истории, которая творится на наших глазах, и которую творим мы сами", - добавил политик. Миронов считает, что в тот день Россию возглавил подлинно национальный лидер, который бросил вызов несправедливости как внутри страны, так и за ее пределами. Патриот, для которого главным является служение своей Родине и народу, добавил депутат. Он подчеркнул, что, преодолев смуту рубежа столетий, Россия вернула себе суверенитет, вернула себе право самой решать свою судьбу. "И сегодня под началом Путина Россия строится и крепнет, мужает и сражается, и Россия обязательно победит!", - заключил Миронов.
https://ria.ru/20250507/kiselev-2015433038.html
https://ria.ru/20250502/putin--2014680824.html
https://ria.ru/20250507/dugin-2015507601.html
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политика, россия, ссср, владимир путин, сергей миронов, госдума рф
Политика, Россия, СССР, Владимир Путин, Сергей Миронов, Госдума РФ
Миронов назвал главную миссию Путина

Миронов: миссия Путина состоит в том, что он бросил вызов несправедливости

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Миссия президента России Владимира Путина состоит в том, что он бросил вызов несправедливости как внутри страны, так и за ее пределами, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов.
Первая инаугурация Путина в качестве президента РФ состоялась 25 лет назад - 7 мая 2000 года.
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"Историческая миссия Владимира Владимировича Путина состоит в том, что он бросил вызов несправедливости как внутри страны, так и за ее пределами", - сказал Миронов.
Он отметил, что после распада СССР и превращения его остатков в полуколонии на Западе поспешили возвестить о конце истории.
"Глобалисты праздновали свое окончательное торжество, но поспешили. 7 мая 2000 года наступила эпоха, которая стала не концом старой истории, а началом новой, той истории, которая творится на наших глазах, и которую творим мы сами", - добавил политик.
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Миронов считает, что в тот день Россию возглавил подлинно национальный лидер, который бросил вызов несправедливости как внутри страны, так и за ее пределами. Патриот, для которого главным является служение своей Родине и народу, добавил депутат.
Он подчеркнул, что, преодолев смуту рубежа столетий, Россия вернула себе суверенитет, вернула себе право самой решать свою судьбу.
"И сегодня под началом Путина Россия строится и крепнет, мужает и сражается, и Россия обязательно победит!", - заключил Миронов.
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