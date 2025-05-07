https://ria.ru/20250507/putin-2015561340.html
Путин оценил рост товарооборота России и Венесуэлы
Путин оценил рост товарооборота России и Венесуэлы - РИА Новости, 07.05.2025
Путин оценил рост товарооборота России и Венесуэлы
Рост товарооборота России и Венесуэлы за 2024 год составил 64%, это хороший показатель, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T15:10:00+03:00
2025-05-07T15:10:00+03:00
2025-05-07T15:10:00+03:00
экономика
россия
венесуэла
владимир путин
николас мадуро
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Рост товарооборота России и Венесуэлы за 2024 год составил 64%, это хороший показатель, заявил президент России Владимир Путин. "Наш торговый оборот в 200 миллионов еще далек от того, чтобы мы были этим довольны, но тем не менее тенденции очень хорошие. За прошлый год рост товарооборота составил 64%. Это хороший показатель", - сказал Путин во время официального визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
https://ria.ru/20250507/maduro-2015557136.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, венесуэла, владимир путин, николас мадуро
Экономика, Россия, Венесуэла, Владимир Путин, Николас Мадуро
Путин оценил рост товарооборота России и Венесуэлы
Путин: рост товарооборота России и Венесуэлы за 2024 год составил 64%