https://ria.ru/20250507/putin-2015561340.html

Путин оценил рост товарооборота России и Венесуэлы

Путин оценил рост товарооборота России и Венесуэлы - РИА Новости, 07.05.2025

Путин оценил рост товарооборота России и Венесуэлы

Рост товарооборота России и Венесуэлы за 2024 год составил 64%, это хороший показатель, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T15:10:00+03:00

2025-05-07T15:10:00+03:00

2025-05-07T15:10:00+03:00

экономика

россия

венесуэла

владимир путин

николас мадуро

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015559998_0:246:3122:2002_1920x0_80_0_0_faa643a566deaa0c690feecfe08d6762.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Рост товарооборота России и Венесуэлы за 2024 год составил 64%, это хороший показатель, заявил президент России Владимир Путин. "Наш торговый оборот в 200 миллионов еще далек от того, чтобы мы были этим довольны, но тем не менее тенденции очень хорошие. За прошлый год рост товарооборота составил 64%. Это хороший показатель", - сказал Путин во время официального визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

https://ria.ru/20250507/maduro-2015557136.html

россия

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, венесуэла, владимир путин, николас мадуро