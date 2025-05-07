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Путин отметил перспективы сотрудничества России и Венесуэлы - РИА Новости, 07.05.2025
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14:52 07.05.2025 (обновлено: 15:01 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/putin-2015555529.html
Путин отметил перспективы сотрудничества России и Венесуэлы
Путин отметил перспективы сотрудничества России и Венесуэлы - РИА Новости, 07.05.2025
Путин отметил перспективы сотрудничества России и Венесуэлы
Президент России Владимир Путин отметил перспективы взаимодействия РФ и Венесуэлы в энергетике, фармацевтике, транспорте, здравоохранении. РИА Новости, 07.05.2025
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россия
венесуэла
москва
владимир путин
николас мадуро
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил перспективы взаимодействия РФ и Венесуэлы в энергетике, фармацевтике, транспорте, здравоохранении.Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в среду в Кремль на переговоры с Путиным. По их итогам планируется подписание межгосударственного договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве."У нас хорошие перспективные направления взаимодействия, они очевидны. Коллеги наши работают по всем этим направлениям. Это энергетика, это транспорт, это фармацевтическая промышленность, логистика, здравоохранение, ну, и, конечно, гуманитарные составляющие", - сказал Путин в ходе переговоров.Мадуро прилетел в Москву 7 мая. После переговоров он останется в России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с Мадуро в Россию прибыла представительная делегация, включая министров правительства и высокопоставленных военнослужащих.
https://ria.ru/20250507/maduro-2015557136.html
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россия, венесуэла, москва, владимир путин, николас мадуро
Россия, Венесуэла, Москва, Владимир Путин, Николас Мадуро
Путин отметил перспективы сотрудничества России и Венесуэлы

Путин отметил перспективы сотрудничества Москвы и Каракаса в энергетике

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил перспективы взаимодействия РФ и Венесуэлы в энергетике, фармацевтике, транспорте, здравоохранении.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в среду в Кремль на переговоры с Путиным. По их итогам планируется подписание межгосударственного договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Мадуро рассказал о дружбе России и Венесуэлы
Вчера, 14:56
"У нас хорошие перспективные направления взаимодействия, они очевидны. Коллеги наши работают по всем этим направлениям. Это энергетика, это транспорт, это фармацевтическая промышленность, логистика, здравоохранение, ну, и, конечно, гуманитарные составляющие", - сказал Путин в ходе переговоров.
Мадуро прилетел в Москву 7 мая. После переговоров он останется в России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с Мадуро в Россию прибыла представительная делегация, включая министров правительства и высокопоставленных военнослужащих.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Мадуро оценил вклад советской армии во Второй мировой войне
Вчера, 14:59
 
РоссияВенесуэлаМоскваВладимир ПутинНиколас Мадуро
 
 
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