https://ria.ru/20250507/putin-2015499803.html

Путин обозначил основы союзнических отношений России и Белоруссии

Путин обозначил основы союзнических отношений России и Белоруссии - РИА Новости, 07.05.2025

Путин обозначил основы союзнических отношений России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам форума городов-героев РФ и Белоруссии подчеркнул, что традиции взаимовыручки, закалённые в военные... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T12:15:00+03:00

2025-05-07T12:15:00+03:00

2025-05-07T12:29:00+03:00

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир путин

белоруссия

европа

в мире

союзное государство

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам форума городов-героев РФ и Белоруссии подчеркнул, что традиции взаимовыручки, закалённые в военные годы, остаются основой для союзнических отношений, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин подчеркнул, что это мероприятие, посвящённое памяти героических защитников Отечества, проходит в канун Дня Победы в Великой Отечественной войне."Восемь десятилетий назад наши отцы, деды и прадеды ценой неимоверных усилий и огромных жертв не только отстояли родную землю, но и спасли Европу и весь мир от нацистского порабощения. Подвиг советского народа-победителя навсегда вписан в историю человечества и останется в сердцах благодарных потомков", - говорится в послании.Российский лидер отметил, что за особые заслуги в защите Родины от захватчиков 12 городов Советского Союза – Москва и Минск, Ленинград и Сталинград, Севастополь и Киев, Одесса и Керчь, Новороссийск и Тула, Мурманск и Смоленск – были удостоены звания "Город-герой". Также звание "Крепость-герой" было присуждено Брестской крепости, которая первой приняла на себя удар врага."Важно, что добрые традиции дружбы и взаимовыручки, закалённые в суровые военные годы, остаются надёжной основой для развития дружественных, союзнических отношений между нашими странами", - добавил он.

https://ria.ru/20250429/belorussiya-2013877506.html

https://ria.ru/20250408/rossija-2010013802.html

россия

белоруссия

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россия, владимир путин, белоруссия, европа, в мире, союзное государство, 80-летие победы в великой отечественной войне