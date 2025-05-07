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Путин обозначил основы союзнических отношений России и Белоруссии - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:15 07.05.2025 (обновлено: 12:29 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/putin-2015499803.html
Путин обозначил основы союзнических отношений России и Белоруссии
Путин обозначил основы союзнических отношений России и Белоруссии - РИА Новости, 07.05.2025
Путин обозначил основы союзнических отношений России и Белоруссии
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам форума городов-героев РФ и Белоруссии подчеркнул, что традиции взаимовыручки, закалённые в военные... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T12:15:00+03:00
2025-05-07T12:29:00+03:00
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
белоруссия
европа
в мире
союзное государство
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам форума городов-героев РФ и Белоруссии подчеркнул, что традиции взаимовыручки, закалённые в военные годы, остаются основой для союзнических отношений, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин подчеркнул, что это мероприятие, посвящённое памяти героических защитников Отечества, проходит в канун Дня Победы в Великой Отечественной войне."Восемь десятилетий назад наши отцы, деды и прадеды ценой неимоверных усилий и огромных жертв не только отстояли родную землю, но и спасли Европу и весь мир от нацистского порабощения. Подвиг советского народа-победителя навсегда вписан в историю человечества и останется в сердцах благодарных потомков", - говорится в послании.Российский лидер отметил, что за особые заслуги в защите Родины от захватчиков 12 городов Советского Союза – Москва и Минск, Ленинград и Сталинград, Севастополь и Киев, Одесса и Керчь, Новороссийск и Тула, Мурманск и Смоленск – были удостоены звания "Город-герой". Также звание "Крепость-герой" было присуждено Брестской крепости, которая первой приняла на себя удар врага."Важно, что добрые традиции дружбы и взаимовыручки, закалённые в суровые военные годы, остаются надёжной основой для развития дружественных, союзнических отношений между нашими странами", - добавил он.
https://ria.ru/20250429/belorussiya-2013877506.html
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россия, владимир путин, белоруссия, европа, в мире, союзное государство, 80-летие победы в великой отечественной войне
Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин, Белоруссия, Европа, В мире, Союзное государство, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин обозначил основы союзнических отношений России и Белоруссии

Путин: традиции взаимовыручки остаются основой российско-белорусских отношений

© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса" | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам форума городов-героев РФ и Белоруссии подчеркнул, что традиции взаимовыручки, закалённые в военные годы, остаются основой для союзнических отношений, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что это мероприятие, посвящённое памяти героических защитников Отечества, проходит в канун Дня Победы в Великой Отечественной войне.
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"Восемь десятилетий назад наши отцы, деды и прадеды ценой неимоверных усилий и огромных жертв не только отстояли родную землю, но и спасли Европу и весь мир от нацистского порабощения. Подвиг советского народа-победителя навсегда вписан в историю человечества и останется в сердцах благодарных потомков", - говорится в послании.
Российский лидер отметил, что за особые заслуги в защите Родины от захватчиков 12 городов Советского Союза – Москва и Минск, Ленинград и Сталинград, Севастополь и Киев, Одесса и Керчь, Новороссийск и Тула, Мурманск и Смоленск – были удостоены звания "Город-герой". Также звание "Крепость-герой" было присуждено Брестской крепости, которая первой приняла на себя удар врага.
"Важно, что добрые традиции дружбы и взаимовыручки, закалённые в суровые военные годы, остаются надёжной основой для развития дружественных, союзнических отношений между нашими странами", - добавил он.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияВладимир ПутинБелоруссияЕвропаВ миреСоюзное государство80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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