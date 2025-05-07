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Путин рассказал о противостоянии идейным наследникам нацистов - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:13 07.05.2025 (обновлено: 12:26 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/putin-2015499016.html
Путин рассказал о противостоянии идейным наследникам нацистов
Путин рассказал о противостоянии идейным наследникам нацистов - РИА Новости, 07.05.2025
Путин рассказал о противостоянии идейным наследникам нацистов
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам форума городов-героев РФ и Белоруссии отметил, что в настоящее время странам приходится противостоять... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T12:13:00+03:00
2025-05-07T12:26:00+03:00
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
белоруссия
владимир путин
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам форума городов-героев РФ и Белоруссии отметил, что в настоящее время странам приходится противостоять серьезным угрозам, исходящим от идейных наследников нацистов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Сегодня России и Беларуси приходится противостоять серьёзным угрозам, исходящим от идейных наследников нацистов и их пособников. Уверен, что вместе мы преодолеем все трудности и продолжим созидательную работу по упрочению двустороннего сотрудничества во всех сферах, а также по совершенствованию институтов Союзного государства. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов", - говорится в послании.Российский лидер поздравил всех участников форума и жителей городов-героев с приближающимся 80-летием Великой Победы, пожелал им мира, благополучия и всего самого доброго.
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россия, белоруссия, владимир путин, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Белоруссия, Владимир Путин, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин рассказал о противостоянии идейным наследникам нацистов

Путин: РФ и Белорусия противостоят угрозам от идейных наследников нацистов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам форума городов-героев РФ и Белоруссии отметил, что в настоящее время странам приходится противостоять серьезным угрозам, исходящим от идейных наследников нацистов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Сегодня России и Беларуси приходится противостоять серьёзным угрозам, исходящим от идейных наследников нацистов и их пособников. Уверен, что вместе мы преодолеем все трудности и продолжим созидательную работу по упрочению двустороннего сотрудничества во всех сферах, а также по совершенствованию институтов Союзного государства. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов", - говорится в послании.
Российский лидер поздравил всех участников форума и жителей городов-героев с приближающимся 80-летием Великой Победы, пожелал им мира, благополучия и всего самого доброго.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияБелоруссияВладимир ПутинВ мире80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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