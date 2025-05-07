https://ria.ru/20250507/putin-2015499016.html

Путин рассказал о противостоянии идейным наследникам нацистов

Путин рассказал о противостоянии идейным наследникам нацистов - РИА Новости, 07.05.2025

Путин рассказал о противостоянии идейным наследникам нацистов

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам форума городов-героев РФ и Белоруссии отметил, что в настоящее время странам приходится противостоять... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T12:13:00+03:00

2025-05-07T12:13:00+03:00

2025-05-07T12:26:00+03:00

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

белоруссия

владимир путин

в мире

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам форума городов-героев РФ и Белоруссии отметил, что в настоящее время странам приходится противостоять серьезным угрозам, исходящим от идейных наследников нацистов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Сегодня России и Беларуси приходится противостоять серьёзным угрозам, исходящим от идейных наследников нацистов и их пособников. Уверен, что вместе мы преодолеем все трудности и продолжим созидательную работу по упрочению двустороннего сотрудничества во всех сферах, а также по совершенствованию институтов Союзного государства. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов", - говорится в послании.Российский лидер поздравил всех участников форума и жителей городов-героев с приближающимся 80-летием Великой Победы, пожелал им мира, благополучия и всего самого доброго.

https://ria.ru/20250507/matvienko-2015446926.html

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россия, белоруссия, владимир путин, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне