https://ria.ru/20250507/putin-2015421429.html
Россия сохранилась благодаря Путину, заявил патриарх Кирилл
Россия сохранилась благодаря Путину, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 07.05.2025
Россия сохранилась благодаря Путину, заявил патриарх Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Россия сохранилась как суверенное и целостное государство благодаря президенту РФ Владимиру Путину. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T01:56:00+03:00
2025-05-07T01:56:00+03:00
2025-05-07T01:56:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Россия сохранилась как суверенное и целостное государство благодаря президенту РФ Владимиру Путину. "Минувшая четверть века - целая эпоха в истории России, которая под вашим руководством прошла весьма непростой путь и смогла успешно справиться с рядом тяжелых вызовов, грозящих в том числе и самому существованию страны. Благодаря вашей твердой воле, мужеству, целеустремленности, ответственности и - главное - безграничной любви к Отечеству и верности долгу, Россия сохранилась как целостное, независимое и суверенное государство", - говорится в патриаршем поздравлении Путину с 25-летием со дня официального вступления в должность главы государства, опубликованном на сайте Русской православной церкви. Он пожелал президенту полноты душевных и телесных сил, помощи Божией и успехов в служении на пользу страны.
https://ria.ru/20250506/putin-2015319098.html
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россия, владимир путин, русская православная церковь
Религия, Россия, Владимир Путин, Русская православная церковь
Россия сохранилась благодаря Путину, заявил патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл: Россия сохранилась благодаря Путину