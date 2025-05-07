https://ria.ru/20250507/putin-2015308036.html

Эпоха Путина

Эпоха Путина

Эпоха Путина

К концу 90-х Россия оказалась в состоянии крайней дестабилизации и, по сути, потеряла управление. Страну уже делили между собой олигархические группировки... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T08:00:00+03:00

2025-05-07T08:00:00+03:00

2025-05-07T16:57:00+03:00

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1. Какое наследство досталось ПутинуК концу 90-х Россия оказалась в состоянии крайней дестабилизации и, по сути, потеряла управление. Страну уже делили между собой олигархические группировки. Россия пережила дефолт 1998 года, что привело к четырехкратной девальвации рубля. Вторжение банды Басаева в Дагестан в августе 1999 года положило начало второй чеченской кампании. Страна, казалось, была на краю пропасти с перспективой утери остатков своего суверенитета и окончательной дезинтеграции. Мало кто верил в ее будущее.Эта катастрофическая ситуация стала закономерным итогом предшествующего развития СССР, распада Союза и затем "лихих 90-х".Советское руководство во второй половине 1960-х упустило момент для хотя бы умеренных — так называемых косыгинских — экономических реформ. Оно наивно ухватилось за "разрядку", предложенную США, которые в 1970-е переживали длительный и глубокий экономический кризис, находились на заключительном этапе войны во Вьетнаме, которую проигрывали. В этих условиях Вашингтон был не в состоянии тянуть бремя развязанной им же гонки вооружений. Сложились условия для советско-американского контроля над вооружениями, который сопровождался Хельсинкским процессом (приманкой для СССР стал тезис о нерушимости послевоенных границ в Европе). При полной расслабленности своего политического руководства Советский Союз впал в состояние застоя. При этом советское руководство испытывало иллюзии в отношениях со своими западными визави.Одновременно США при Р. Рейгане вышли из кризиса на путях неолиберальной экономической политики и запуска глобализации.Смена политического руководства и последовавшая "перестройка" со своим "новым мышлением" и иллюзорными "общечеловеческими ценностями", за которые выдавались ценности западной цивилизации, завершила процесс когнитивной колонизации Западом советского и затем российского общества. И это в дополнение к уже сложившейся торгово-экономической и валютно-финансовой зависимости страны.Окончание холодной войны и распад СССР не привели к признанию Западом новой России как равноправного партнера, обладающего правом самому определять свои национальные интересы. Практически все в стране наивно, судя по себе, полагали, что теперь настало время "конвергенции" с Западом, "встраивания" в него, раз идеологические противоречия ушли в прошлое.С позиций западных элит суверенная Россия не имела права на существование и должна была признать "американское лидерство", то есть отказаться от своего суверенитета, чтобы стать частью неформальной глобальной империи Запада. Решение 1994 года о расширении НАТО, вопреки устным заверениям, данным советскому руководству, как это очевидно сейчас, стало фактическим объявлением войны России. Расширение ЕС было другим инструментом западной экспансии в направлении наших границ. Этот процесс был двуединым и был призван "сдерживать" Россию вплоть до прекращения ее существования — мирными или военными средствами.Со второй половины 1980-х страна оказалась в состоянии идейной, экономической и политической капитуляции, сопоставимой с той, которая в середине XIX века была навязана Японии и Китаю. Демонтажу подверглись все достижения советского и более глубокого исторического периода, включая систему образования, когда-то признанную самими американцами как главный вызов их гегемонии. Страну наводнили западные НПО, финансировавшиеся USAID — Агентством международного развития США, и разного рода советники и политтехнологи. Наша открытость (сам принцип "открытого общества") в переводе на язык западной политики означала открытость для экспансии Запада и разрушения любой иной идентичности.Надо отдать должное Б. Ельцину, который нашел в себе мужество признать, что его народный мандат исчерпал себя. Тридцать первого декабря 1999 года верховная власть была им передана премьер-министру Путину, который проявил свои лидерские качества при отражении нападения на Дагестан и в начавшейся второй чеченской кампании против внешней террористической агрессии.В марте 2000 года состоялись президентские выборы, на которых убедительную победу одержал Владимир Владимирович Путин и ровно четверть века назад — 7 мая — состоялась его инаугурация.2. Начальный этап: расставание с иллюзиямиКонечные цели западной политики в отношении России еще не были достаточно очевидны, и были основания трактовать сомнения в пользу западных партнеров. Реакция Москвы на теракт 11 сентября 2001 года стала проявлением такой открытости. Мы поддержали и операцию США и НАТО в Афганистане против режима талибов, укрывавшего "Аль-Каиду"* и ее главарей. Мы исходили из того, что все государства едины в противостоянии угрозе международного терроризма.Но этот "медовый месяц" с администрацией Дж. Буша — младшего продолжался недолго. Москва и Вашингтон разошлись по Ираку, для вторжения в который под сфальсифицированным англосаксами предлогом требовался мандат Совета Безопасности ООН. Нашими единомышленниками оказались Франция Жака Ширака и Германия Герхарда Шрёдера. Весной 2003 года США наплевали на ООН и в одностороннем порядке вторглись в Ирак.Государственный визит президента В. В. Путина в Великобританию в июне 2003 года фактически ознаменовал пик нашей дружбы с Западом. Осенью того же года Лондон предоставил убежище Б. Березовскому и А. Закаеву. И процесс пошел. Линии конфронтации и противостояния ползучей интервенции Запада были прочерчены к декабрьским выборам в Госдуму 2003 года.3. Сосредоточение по ПутинуНе замедлила последовать реакция Запада: "революция роз" в Грузии в ноябре 2003 года и приход к власти на Украине — в результате третьего тура голосования! — В. Ющенко. Процесс "цветных революций" пошел. В 2012 году он докатится до Болотной площади в Москве — как средство "остановить Путина". Администрации Д. Трампа, когда он во второй раз пришел в Белый дом, пришлось признать, что работа USAID, действующего в плотном контакте со спецслужбами, всегда ведет к дестабилизации неугодных стран и в конечном счете к войне. Эта якобы гуманитарная и просветительская деятельность стала одним из главных источников международной напряженности, многих внутренних гражданских конфликтов и войн. Россия не была исключением.Десятого февраля 2007 года В. В. Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Лицом к лицу с западной элитой он заявил, что политика сдерживания России не пройдет, что на западных условиях Россия не будет строить свои отношения с Западом. В апреле 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте он четко прочертил линию, переступив которую Запад вступал бы в прямую конфронтацию с Россией: это невступление Грузии и Украины в НАТО. Ничего не говорилось о Евросоюзе. В ответ под давлением Вашингтона была принята формулировка, оставлявшая открытой возможность приема в альянс этих бывших советских республик. Путь к конфликту был открыт.Уже 8 августа 2008 года, когда В. Путин занимал пост главы правительства и находился в Пекине на открытии Олимпийских игр, Запад предпринял попытку испытать Кремль на прочность, санкционировав агрессию режима Саакашвили против Южной Осетии и затем, в случае успеха, Абхазии. Погибли российские миротворцы. За пять дней Грузия была разгромлена. России пришлось признать независимость двух республик как единственно верный путь обеспечения их безопасности. Президент Франции Н. Саркози сыграл роль миротворца, услуги которого США и Запад были вынуждены принять в силу своей неготовности к прямому конфликту с Россией.Дальше — больше. Евросоюз был использован Западом для очередного этапа провоцирования России. На этот раз на Украине, которая исподволь готовилась им на роль главного средства (как в свое время нацистская Германия) решения "русского вопроса". Майдан, проводившийся под предлогом утверждения "принадлежности" Украины к Европе ("Це Европа!"), привел к госперевороту в феврале 2014 года, падению законного правительства В. Януковича и затем к АТО против несогласных регионов Донбасса. Результат — возвращение Крыма и Севастополя в родную гавань, создание ДНР и ЛНР. "Минск-1" и "Минск-2" были использованы Западом для перевооружения ВСУ, украинизации и нацификации страны.Поскольку Запад в силу специфического мироощущения его элит понимает только язык силы, Россия проводила модернизацию всего ракетно-ядерного потенциала сдерживания, включая создание вооружений на новых физических принципах ("Сармат", "Авангард", "Буревестник"). Совершенствовались и обычные вооружения, прежде всего системы ПВО/ПРО, ВКС и флот: они также вводились в строй, включая гиперзвуковой комплекс "Кинжал". Все это затем понадобится в конфликте с Западом на Украине. В ноябре 2024 года при ударе по "Южмашу" в Днепропетровске будет испытан новый гиперзвуковой комплекс средней дальности "Орешник".Этапом на пути возвращения России себе статуса глобальной державы стало оказание военного содействия законному правительству Сирии в противодействии внешней джихадистской агрессии в конце сентября 2015 года. Одновременно Москва сыграла ключевую роль в предотвращении прямой американской агрессии против Сирии под предлогом наличия у нее химоружия. Несмотря на падение правительства Б. Асада в конце 2024 года, благодаря российскому вмешательству сирийцы и регион выиграли время для того, чтобы создались условия для решений, отвечающих интересам Сирии, при сбалансированном влиянии разнородных внешних сил.Параллельно Россия закладывала организационные основы многополярного миропорядка, который складывался объективно в ответ на императивы мирового развития, заведенного в тупик неоколониальным доминированием Запада. Он создавался на межцивилизационной основе и утверждал равенство ценностных систем и моделей развития различных культур и цивилизаций, включая российскую, которые подавлялись Западом на протяжении веков. Это было прежде всего создание формата БРИКС, получившего развитие в том числе в ответ на глобальный финансовый кризис 2008-2009 годов. На Казанском саммите 2024 года это объединение насчитывало уже десять членов при 13 государствах, получивших статус партнеров. В русле общего тренда регионализации развивалась ШОС, объединяющая все ведущие государства Евразийского континента, а также субрегиональные форматы СНГ, ОДКБ и ЕАЭС."Группа двадцати", в которую вошел Афросоюз, превратилась в площадку коммуникации и взаимодействия между западной "Семеркой" и незападным мировым большинством / Глобальным Югом.4. Россия и мир на переломеНавязанный России конфликт с Западом на Украине вписывается в общий тренд наших отношений с Западом на протяжении всей истории. Здесь присутствует все, через что нам пришлось пройти. Прямая агрессия, пусть сейчас гибридная, и нацизм в его чистом, людоедском виде. Борьба с православием, которая восходит к первой половине XIII века, эпохе Александра Невского. Не скрывалось стремление уничтожить нашу идентичность и нашу историю посредством "отмены" русской культуры и русского языка, всего русского, всего, что "Русью пахнет" (А. С. Пушкин).С нашей стороны были предупреждения: это и статья В. В. Путина об Украине как анти-России (июль 2021 года), и проекты документов, предложенных Западу в середине декабря, дабы уладить дело миром. Западные столицы ни к чему не прислушались в надежде застать нас врасплох, сокрушить, дестабилизировать, лишить суверенитета и расчленить. Никто этого не скрывал. Расчет, как и 22 июня 1941 года, делался на блицкриг, подкрепленный на этот раз беспрецедентным санкционным давлением на уровне тотальной экономической войны. Против нас было введено около 30 тысяч санкций.Натиск на Россию стал катализатором роста самосознания в незападном мире. Мир внятно раскололся на Запад и страны, которые себя с ним ассоциируют, и на мировое большинство, стремящееся избавиться от ига неоколониальной зависимости. И в этом одна из гарантий необратимости краха Запада, каким мы его знали до сих пор. При Трампе он эволюционирует в откровенную империю Америки образца XIX века, а то и Римской империи, где суверен будет один, а все остальные — вассалами. Без всяких идеологических прикрас, разговоров о демократии и правах человека.Налицо историческое выяснение наших отношений с Западом в условиях, когда рушится его гегемония, а либерализм находится в состоянии кризиса, обнаруживающего тоталитарную сущность самой либеральной идеи. Из ведомых Россия превратилась в авангард того, что называется "консервативной волной", накрывающей и Запад. Лидером в борьбе с постгуманизмом Запада, его стремлением поставить под вопрос саму биологическую природу человека. США были источником этого тренда в западном сообществе — теперь, при республиканской администрации, Вашингтон задает тон в откате от этого губительного курса, содействует там смене элит. Время покажет, с какой Америкой и с каким Западом нам придется иметь дело в обозримом будущем. Но мы будем вести с ним дела на основе своего полного суверенитета и полного равноправия.Мы оказались готовы к этому последнему "натиску на Восток" исторического Запада. Главное, что наш президент на одной волне с народом России, за исключением группки отщепенцев, которые были всегда, а тут не только лишились западного финансирования, но и очистили наше общество от своего присутствия. Украинский конфликт имел эффект, прямо противоположный искомому западными элитами. Он послужил мощным средством пробуждения всего общества к восстановлению исторической преемственности в нашем развитии и к осознанию нашей миссии в истории.На выборах 15 марта 2024 года президент В. В. Путин был переизбран подавляющим числом голосов и получил всенародный мандат на достижение заявленных целей СВО.Мы дважды срывали насильственное объединение Европы — Наполеоном и Гитлером. Наша Революция 1917 года, как к ней ни относиться, способствовала такому явлению эмансипации мира, как Пробуждение Азии. Затем СССР возглавил процесс послевоенной деколонизации. Теперь перед нами стоит третий этап решения этой освободительной задачи — эмансипация всего незападного мира от неоколониальной зависимости и эксплуатации Запада. Наконец, нужно способствовать освобождению и большинства населения самих западных стран от их либеральных элит, вставших на путь откровенного зажима свободы слова и любого инакомыслия.5. Будущее России по ПутинуРоссия на грани исторической победы над Западом, который прекращает свое существование в прежнем солидарном формате, объединенном общей идеологией и образом жизни. На смену приходит ручное управление из Вашингтона — как жесткое, но безальтернативное средство выживания Запада. В том числе благодаря санкционному давлению мы, как никогда прежде, разве что по аналогии с первыми двумя десятилетиями начального этапа холодной войны, оказались мотивированы добиться технологического суверенитета и связанного с ним валютного. Мы становимся ключевым игроком в области обеспечения глобальной продовольственной безопасности в ее современном прочтении (к экспорту зерна добавился экспорт минеральных удобрений).Таким образом, страна обретает исторически беспрецедентную степень суверенитета и свободы. В этом — одно из главных достижений 25 лет политического руководства В. В. Путина. Страна не только встала с колен, но и обрела невиданную прежде перспективу поступательного развития.Экономический рост за 2024 год составил 4,3% при прогнозируемом росте в США в 2,6%, а в среднем по ЕС — 0,9%, с наихудшими показателями у Германии, а также у Великобритании. То есть именно сейчас решаются подлинно исторические задачи нашего развития, которые стояли перед страной на протяжении всего XX века, до 1917 года и после, и которые прежде решались частично или не решались вовсе, вследствие чего такая страна, как Россия, не могла быть полностью суверенной.Эффективными инструментами развития стали национальные проекты с четкими целями и показателями. В стране в корне изменилась психологическая атмосфера. Патриотизм вновь, после безвременья 1980-х и 1990-х обретает внятный смысл и становится определяющим мотивом для подавляющего большинства российских граждан, гордых за свою страну.Украинский конфликт привел к культурно-цивилизационному самоопределению России впервые после Петровской модернизации. То, на что не решались ни царские правительства, явно исходившие из цивилизационной вторичности России по отношению к Европе/Западу, ни советская власть, которая на деле воплощала в жизнь продукты западной политической мысли. В Концепции внешней политики от 31 марта 2023 года, доработанной по требованию президента, Россия впервые определена как "самобытное государство-цивилизация". В этом — новое качество страны: позиционирование себя в мире цивилизационной многополярности. Ставится жирная точка в европо-/западноцентризме любой российской власти: эти оковы лишали страну перспективы полноценного суверенного развития, отрицая духовно-нравственные основания существования России и ее историю. Навсегда закрывается тема "встраивания" в Запад.Страна, реализуя в очередной раз свою стратегическую глубину, дарованную ей Провидением, выходит на широкий оперативный простор в своем развитии и международном позиционировании на стороне угнетаемых стран и народов. В полном соответствии с перспективными трендами мирового развития, включая одну из ведущих ролей в общих делах человечества, в решении на справедливой и равноправной основе всего комплекса глобальных вызовов и угроз.Нам остается выиграть мир. Для этого созданы все условия, главное из которых — последовательное движение по пути запущенной В. В. Путиным и ускоренной украинским конфликтом трансформации страны и всего общества на его собственных исторических основаниях. Речь идет о восстановлении исторической преемственности поколений, включая наследование и преображение нашей культурой всего лучшего в европейской и мировой культуре. Россия становится страной, формирующей глобальную повестку для многополярного мира.* Запрещенная в России террористическая организация.

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