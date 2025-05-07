https://ria.ru/20250507/pristavy-2015454177.html

Приставы не смогли списать долги с треш-блогера Шпака*

Приставы не смогли списать долги с треш-блогера Шпака* - РИА Новости, 07.05.2025

Приставы не смогли списать долги с треш-блогера Шпака*

Приставы не смогли списать долги по штрафу за дискредитацию российской армии с треш-блогера Александра Шпака* из-за банкротства, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T09:38:00+03:00

2025-05-07T09:38:00+03:00

2025-05-07T09:38:00+03:00

россия

москва

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Приставы не смогли списать долги по штрафу за дискредитацию российской армии с треш-блогера Александра Шпака* из-за банкротства, выяснило РИА Новости, ознакомившись материалами ФССП РФ. В конце 2023 года Тверской суд Москвы оштрафовал Шпака* на 250 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Ему назначили административный штраф в размере 250 тысяч рублей, по 50 тысяч на пять протоколов. После этого, согласно материалам ФССП РФ, в феврале-марте 2024 года ФССП возбудила на эпатажного блогера несколько исполнительных производств. Также у Шпака* есть долг на 8 тысяч рублей по "налогам и сборам, включая пени (кроме таможенных)", который приставы также не смогли списать из-за признания должника банкротом. В сентябре 2024 года Басманный суд столицы заочно приговорил Шпака* к 8 годам колонии общего режима за "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти". Кроме того, ему запретили администрировать интернет-ресурсы на 4 года. Блогер заочно арестован и находится в розыске. В апреле Минюст РФ внес Шпака* в реестр иноагентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20250416/shpak-2011554571.html

https://ria.ru/20240823/shpak-1968010184.html

россия

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россия, москва, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)