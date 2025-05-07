В Приморье сторожа заподозрили в развратных действиях со школьницей
В Приморье 62-летний сторож подозревают в развратных действиях со школьницей
© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 мая – РИА Новости. Сторож в Приморье, находясь в сторожке у школы, совершил развратные действия в отношении школьницы, а после покончил с собой в отделении полиции, сообщают краевые СУСК и УМВД.
"Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего сторожа, который подозревается в совершении развратных действий (ч. 1 ст. 135 УК РФ). По версии следствия, 1 мая 2025 года фигурант, находясь в сторожке на стадионе рядом со школой, совершил развратные действия в отношении 15-летней школьницы", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Управление добавляет, что мужчина "после совершения преступления свел счеты с жизнью". По данному факту проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ "Халатность".
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Как сообщает краевое УМВД, проводится служебная проверка по факту инцидента в отделе полиции №3 УМВД России по Владивостоку.
"Установлено, что в одном из помещений отдела полиции Первореченского района полицейские обнаружили без признаков жизни 62-летнего местного жителя, доставленного в отдел подозрению в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Прибывшими медиками были предприняты реанимационные мероприятия, которые результата не дали. Врачи констатировали смерть гражданина", - сообщает УМВД.
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