https://ria.ru/20250507/primore-2015477956.html

В Приморье сторожа заподозрили в развратных действиях со школьницей

В Приморье сторожа заподозрили в развратных действиях со школьницей - РИА Новости, 07.05.2025

В Приморье сторожа заподозрили в развратных действиях со школьницей

Сторож в Приморье, находясь в сторожке у школы, совершил развратные действия в отношении школьницы, а после покончил с собой в отделении полиции, сообщают... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T11:04:00+03:00

2025-05-07T11:04:00+03:00

2025-05-07T11:04:00+03:00

происшествия

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 7 мая – РИА Новости. Сторож в Приморье, находясь в сторожке у школы, совершил развратные действия в отношении школьницы, а после покончил с собой в отделении полиции, сообщают краевые СУСК и УМВД. "Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего сторожа, который подозревается в совершении развратных действий (ч. 1 ст. 135 УК РФ). По версии следствия, 1 мая 2025 года фигурант, находясь в сторожке на стадионе рядом со школой, совершил развратные действия в отношении 15-летней школьницы", - говорится в сообщении регионального СУСК. Управление добавляет, что мужчина "после совершения преступления свел счеты с жизнью". По данному факту проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ "Халатность". Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Как сообщает краевое УМВД, проводится служебная проверка по факту инцидента в отделе полиции №3 УМВД России по Владивостоку. "Установлено, что в одном из помещений отдела полиции Первореченского района полицейские обнаружили без признаков жизни 62-летнего местного жителя, доставленного в отдел подозрению в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Прибывшими медиками были предприняты реанимационные мероприятия, которые результата не дали. Врачи констатировали смерть гражданина", - сообщает УМВД.

https://ria.ru/20250311/peterburg-2004355835.html

https://ria.ru/20250203/sud-1997159617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, приморский край, владивосток