https://ria.ru/20250507/pribaltika-2015702725.html

Миронов назвал русофобию для элит Прибалтики бизнесом

Миронов назвал русофобию для элит Прибалтики бизнесом - РИА Новости, 07.05.2025

Миронов назвал русофобию для элит Прибалтики бизнесом

Русофобия для элит Прибалтики давно стала не просто идеологией, а бизнесом, но запреты на пролеты иностранных лидеров для участия в Параде Победы не испортят... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T22:34:00+03:00

2025-05-07T22:34:00+03:00

2025-05-07T22:34:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Русофобия для элит Прибалтики давно стала не просто идеологией, а бизнесом, но запреты на пролеты иностранных лидеров для участия в Параде Победы не испортят праздник, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. Во вторник сербские СМИ отметили, что власти Литвы и Латвии запретили перелет в воздушном пространстве стран самолета сербского президента Александра Вучича на пути в Россию на празднование 80-летия Победы 9 мая. В среду телерадиокомпания ERR со ссылкой на главу эстонского МИД Магнуса Цахну сообщила, что Эстония запретила Кубе и Бразилии использовать свое воздушное пространство для полетов в Москву для той же цели. "Русофобия для прибалтийских элит давно стала не просто идеологией, а бизнесом, но за провокации и поддакивание никогда не платят много", - сказал агентству Миронов. По словам депутата, прибалтийские "нацисты" окончательно нашли свое место в истории: "низко и мелочно гадить" Великой России и ее друзьям и союзникам. Политик подчеркнул, что запреты на пролеты иностранных лидеров для участия в торжествах в Москве по случаю 80-летия Победы не испортят праздник, и уж точно не помешают российскому сотрудничеству с теми, кто, как и Россия, хочет жить в независимой стране, "а не быть шавкой на коротком поводке у западных хозяев". "Что остается делать? Развязывать большую войну с Россией, как это рискнули сделать на Украине? Имея пример соседей перед глазами, не думаю, что они рискнут, потому что знают: хозяева за них воевать не станут, несмотря ни на какие натовские обязательства. Вот и остается им сидеть на голодном пайке, тявкать и мелко гадить", - добавил лидер партии "Справедливая Россия - За правду". Миронов подытожил, что государственность, построенная на ненависти и зависимости, обречена и ее неизбежно ждет крах, а Россию - победа. Ранее МИД РФ заявлял, что вся Прибалтика в целом прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России. В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин отметил, что в Прибалтике русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине.

https://ria.ru/20250507/pribaltika-2015513955.html

https://ria.ru/20250504/rusofobiya-2014788675.html

https://ria.ru/20250503/posolstvo-2014817998.html

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россия, прибалтика, москва, сергей миронов, александр вучич, владимир путин, госдума рф, в мире