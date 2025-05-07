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Миронов назвал русофобию для элит Прибалтики бизнесом - РИА Новости, 07.05.2025
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22:34 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/pribaltika-2015702725.html
Миронов назвал русофобию для элит Прибалтики бизнесом
Миронов назвал русофобию для элит Прибалтики бизнесом - РИА Новости, 07.05.2025
Миронов назвал русофобию для элит Прибалтики бизнесом
Русофобия для элит Прибалтики давно стала не просто идеологией, а бизнесом, но запреты на пролеты иностранных лидеров для участия в Параде Победы не испортят... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T22:34:00+03:00
2025-05-07T22:34:00+03:00
россия
прибалтика
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госдума рф
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Русофобия для элит Прибалтики давно стала не просто идеологией, а бизнесом, но запреты на пролеты иностранных лидеров для участия в Параде Победы не испортят праздник, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. Во вторник сербские СМИ отметили, что власти Литвы и Латвии запретили перелет в воздушном пространстве стран самолета сербского президента Александра Вучича на пути в Россию на празднование 80-летия Победы 9 мая. В среду телерадиокомпания ERR со ссылкой на главу эстонского МИД Магнуса Цахну сообщила, что Эстония запретила Кубе и Бразилии использовать свое воздушное пространство для полетов в Москву для той же цели. "Русофобия для прибалтийских элит давно стала не просто идеологией, а бизнесом, но за провокации и поддакивание никогда не платят много", - сказал агентству Миронов. По словам депутата, прибалтийские "нацисты" окончательно нашли свое место в истории: "низко и мелочно гадить" Великой России и ее друзьям и союзникам. Политик подчеркнул, что запреты на пролеты иностранных лидеров для участия в торжествах в Москве по случаю 80-летия Победы не испортят праздник, и уж точно не помешают российскому сотрудничеству с теми, кто, как и Россия, хочет жить в независимой стране, "а не быть шавкой на коротком поводке у западных хозяев". "Что остается делать? Развязывать большую войну с Россией, как это рискнули сделать на Украине? Имея пример соседей перед глазами, не думаю, что они рискнут, потому что знают: хозяева за них воевать не станут, несмотря ни на какие натовские обязательства. Вот и остается им сидеть на голодном пайке, тявкать и мелко гадить", - добавил лидер партии "Справедливая Россия - За правду". Миронов подытожил, что государственность, построенная на ненависти и зависимости, обречена и ее неизбежно ждет крах, а Россию - победа. Ранее МИД РФ заявлял, что вся Прибалтика в целом прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России. В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин отметил, что в Прибалтике русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине.
https://ria.ru/20250507/pribaltika-2015513955.html
https://ria.ru/20250504/rusofobiya-2014788675.html
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россия, прибалтика, москва, сергей миронов, александр вучич, владимир путин, госдума рф, в мире
Россия, Прибалтика, Москва, Сергей Миронов, Александр Вучич, Владимир Путин, Госдума РФ, В мире
Миронов назвал русофобию для элит Прибалтики бизнесом

Миронов: русофобия для элит Прибалтики давно стала не идеологией, а бизнесом

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Русофобия для элит Прибалтики давно стала не просто идеологией, а бизнесом, но запреты на пролеты иностранных лидеров для участия в Параде Победы не испортят праздник, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов.
Во вторник сербские СМИ отметили, что власти Литвы и Латвии запретили перелет в воздушном пространстве стран самолета сербского президента Александра Вучича на пути в Россию на празднование 80-летия Победы 9 мая. В среду телерадиокомпания ERR со ссылкой на главу эстонского МИД Магнуса Цахну сообщила, что Эстония запретила Кубе и Бразилии использовать свое воздушное пространство для полетов в Москву для той же цели.
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"Русофобия для прибалтийских элит давно стала не просто идеологией, а бизнесом, но за провокации и поддакивание никогда не платят много", - сказал агентству Миронов.
По словам депутата, прибалтийские "нацисты" окончательно нашли свое место в истории: "низко и мелочно гадить" Великой России и ее друзьям и союзникам.
Политик подчеркнул, что запреты на пролеты иностранных лидеров для участия в торжествах в Москве по случаю 80-летия Победы не испортят праздник, и уж точно не помешают российскому сотрудничеству с теми, кто, как и Россия, хочет жить в независимой стране, "а не быть шавкой на коротком поводке у западных хозяев".
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"Что остается делать? Развязывать большую войну с Россией, как это рискнули сделать на Украине? Имея пример соседей перед глазами, не думаю, что они рискнут, потому что знают: хозяева за них воевать не станут, несмотря ни на какие натовские обязательства. Вот и остается им сидеть на голодном пайке, тявкать и мелко гадить", - добавил лидер партии "Справедливая Россия - За правду".
Миронов подытожил, что государственность, построенная на ненависти и зависимости, обречена и ее неизбежно ждет крах, а Россию - победа.
Ранее МИД РФ заявлял, что вся Прибалтика в целом прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России. В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин отметил, что в Прибалтике русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине.
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