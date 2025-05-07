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Прибалтика и Польша продолжают русофобскую политику, заявил Песков
Прибалтика и Польша продолжают русофобскую политику, заявил Песков - РИА Новости, 07.05.2025
Прибалтика и Польша продолжают русофобскую политику, заявил Песков
Страны Прибалтики и Польша продолжают абсурдную русофобскую политику, но в Европе вызревают серьёзные противоречия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T12:45:00+03:00
2025-05-07T12:45:00+03:00
2025-05-07T12:45:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Страны Прибалтики и Польша продолжают абсурдную русофобскую политику, но в Европе вызревают серьёзные противоречия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Эти страны продолжают свою абсурдную политику, наполненную русофобством. Причем проецируют эту политику даже на своих коллег по Европе, по европейским делам. Это говорит о том, что, конечно, прежде всего в ЕС воочию вызревают очень сильные противоречия, очень сильные и серьезные противоречия", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать сообщения о запрете Польшей и странами Прибалтики перелета в своих воздушных пространствах самолетов президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на празднование 80-летия Победы.
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прибалтика, польша, европа, дмитрий песков, александр вучич, роберт фицо, евросоюз, в мире
Прибалтика, Польша, Европа, Дмитрий Песков, Александр Вучич, Роберт Фицо, Евросоюз, В мире
Прибалтика и Польша продолжают русофобскую политику, заявил Песков
Песков: страны Прибалтики и Польши продолжают абсурдную русофобскую политику