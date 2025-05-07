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Пострадавшие на пожаре на обогатительной фабрике в Якутии госпитализированы - РИА Новости, 07.05.2025
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04:14 07.05.2025
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Пострадавшие на пожаре на обогатительной фабрике в Якутии госпитализированы
Пострадавшие на пожаре на обогатительной фабрике в Якутии госпитализированы - РИА Новости, 07.05.2025
Пострадавшие на пожаре на обогатительной фабрике в Якутии госпитализированы
Пострадавшие на пожаре на обогатительной фабрике в Якутии госпитализированы, ведется проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T04:14:00+03:00
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происшествия
нерюнгри
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ЯКУТСК, 7 мая - РИА Новости. Пострадавшие на пожаре на обогатительной фабрике в Якутии госпитализированы, ведется проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Ранее сообщалось о том, что на складе угля в городе Нерюнгри Якутии из-за пожара пострадали четыре человека. Как отметили в прокуратуре, инцидент произошел на территории склада готовой продукции обогатительной фабрики "Нерюнгринская" АО ХК "Якутуголь". "Прокуратура города Нерюнгри организовала проверку... есть пострадавшие, им оказывается соответствующая медицинская помощь, они госпитализированы", - рассказали в пресс-службе. О проверке также заявили в СУСК России по региону.
https://ria.ru/20250428/kater-2013919904.html
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происшествия, нерюнгри, россия, якутуголь
Происшествия, Нерюнгри, Россия, Якутуголь
Пострадавшие на пожаре на обогатительной фабрике в Якутии госпитализированы

Пострадавшие на пожаре на обогатительной фабрике в Нерюнгри госпитализированы

© МЧС Республики СахаСотрудники пожарной охраны МЧС России на месте возгорания на складе в Нерюнгри в Якутии
Сотрудники пожарной охраны МЧС России на месте возгорания на складе в Нерюнгри в Якутии - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© МЧС Республики Саха
Сотрудники пожарной охраны МЧС России на месте возгорания на складе в Нерюнгри в Якутии. Архивное фото
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ЯКУТСК, 7 мая - РИА Новости. Пострадавшие на пожаре на обогатительной фабрике в Якутии госпитализированы, ведется проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Ранее сообщалось о том, что на складе угля в городе Нерюнгри Якутии из-за пожара пострадали четыре человека.
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Как отметили в прокуратуре, инцидент произошел на территории склада готовой продукции обогатительной фабрики "Нерюнгринская" АО ХК "Якутуголь".
"Прокуратура города Нерюнгри организовала проверку... есть пострадавшие, им оказывается соответствующая медицинская помощь, они госпитализированы", - рассказали в пресс-службе.
О проверке также заявили в СУСК России по региону.
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