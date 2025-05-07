https://ria.ru/20250507/pozhar-2015429419.html

Пострадавшие на пожаре на обогатительной фабрике в Якутии госпитализированы

Пострадавшие на пожаре на обогатительной фабрике в Якутии госпитализированы - РИА Новости, 07.05.2025

Пострадавшие на пожаре на обогатительной фабрике в Якутии госпитализированы

Пострадавшие на пожаре на обогатительной фабрике в Якутии госпитализированы, ведется проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T04:14:00+03:00

2025-05-07T04:14:00+03:00

2025-05-07T04:14:00+03:00

происшествия

нерюнгри

россия

якутуголь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015427195_0:0:1008:568_1920x0_80_0_0_02e83633ddb5b82edd718d16f44f7ceb.jpg

ЯКУТСК, 7 мая - РИА Новости. Пострадавшие на пожаре на обогатительной фабрике в Якутии госпитализированы, ведется проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Ранее сообщалось о том, что на складе угля в городе Нерюнгри Якутии из-за пожара пострадали четыре человека. Как отметили в прокуратуре, инцидент произошел на территории склада готовой продукции обогатительной фабрики "Нерюнгринская" АО ХК "Якутуголь". "Прокуратура города Нерюнгри организовала проверку... есть пострадавшие, им оказывается соответствующая медицинская помощь, они госпитализированы", - рассказали в пресс-службе. О проверке также заявили в СУСК России по региону.

https://ria.ru/20250428/kater-2013919904.html

https://ria.ru/20250428/vladimir-2013797909.html

нерюнгри

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нерюнгри, россия, якутуголь