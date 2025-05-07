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Канада не судит пособника нацистов, заявил посол России
Канада не судит пособника нацистов, заявил посол России - РИА Новости, 07.05.2025
Канада не судит пособника нацистов, заявил посол России
Власти Канады не привлекают к ответственности пособника нацистов Ярослава Хунку (Гунько), несмотря на решения Нюрнбергского трибунала и нормы международного... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T07:55:00+03:00
2025-05-07T07:55:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Власти Канады не привлекают к ответственности пособника нацистов Ярослава Хунку (Гунько), несмотря на решения Нюрнбергского трибунала и нормы международного права, заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов. "При этом, в нарушение решений Нюрнбергского трибунала и в целом международного права, (они - ред.) не судят этого нациста сами. По-видимому, чтобы тот спокойно дожил свой век", - сказал Степанов в письменном интервью, приуроченном к предстоящему Дню Победы. Он отметил, что подобная практика уже применялась канадскими властями в отношении других нацистов и палачей, таких как Гельмут Оберлендер и Владимир Катрюк. В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку, служившего в дивизии СС "Галичина". В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте "как нельзя лучше характеризует правящий режим" тогдашнего премьера Джастина Трюдо, а Москва не намерена мириться с тем, как канадские власти "заигрывают с нацизмом". Следственный комитет РФ установил, что Хунка и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, включая евреев и поляков. Генпрокуратура России объявила его в международный розыск и передала канадской стороне документы, подтверждающие вину. Однако Оттава отказалась от экстрадиции.
https://ria.ru/20250507/khunka-2015438508.html
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россия, канада, москва, ярослав хунка, олег степанов, гельмут оберлендер, генеральная прокуратура рф
Россия, Канада, Москва, Ярослав Хунка, Олег Степанов, Гельмут Оберлендер, Генеральная прокуратура РФ
Канада не судит пособника нацистов, заявил посол России
Посол Степанов: Канада не привлекает к ответственности пособника нацистов Хунку