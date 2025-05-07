https://ria.ru/20250507/posol-2015442031.html

Канада не судит пособника нацистов, заявил посол России

Канада не судит пособника нацистов, заявил посол России - РИА Новости, 07.05.2025

Канада не судит пособника нацистов, заявил посол России

Власти Канады не привлекают к ответственности пособника нацистов Ярослава Хунку (Гунько), несмотря на решения Нюрнбергского трибунала и нормы международного... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T07:55:00+03:00

2025-05-07T07:55:00+03:00

2025-05-07T07:55:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Власти Канады не привлекают к ответственности пособника нацистов Ярослава Хунку (Гунько), несмотря на решения Нюрнбергского трибунала и нормы международного права, заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов. "При этом, в нарушение решений Нюрнбергского трибунала и в целом международного права, (они - ред.) не судят этого нациста сами. По-видимому, чтобы тот спокойно дожил свой век", - сказал Степанов в письменном интервью, приуроченном к предстоящему Дню Победы. Он отметил, что подобная практика уже применялась канадскими властями в отношении других нацистов и палачей, таких как Гельмут Оберлендер и Владимир Катрюк. В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку, служившего в дивизии СС "Галичина". В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте "как нельзя лучше характеризует правящий режим" тогдашнего премьера Джастина Трюдо, а Москва не намерена мириться с тем, как канадские власти "заигрывают с нацизмом". Следственный комитет РФ установил, что Хунка и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, включая евреев и поляков. Генпрокуратура России объявила его в международный розыск и передала канадской стороне документы, подтверждающие вину. Однако Оттава отказалась от экстрадиции.

https://ria.ru/20250507/khunka-2015438508.html

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россия, канада, москва, ярослав хунка, олег степанов, гельмут оберлендер, генеральная прокуратура рф