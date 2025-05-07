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На портале "Узнай Москву" открылся спецпроект к 80-летию Победы - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:54 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/portal-2015533537.html
На портале "Узнай Москву" открылся спецпроект к 80-летию Победы
На портале "Узнай Москву" открылся спецпроект к 80-летию Победы - РИА Новости, 07.05.2025
На портале "Узнай Москву" открылся спецпроект к 80-летию Победы
Портал "Узнай Москву" расскажет о спектаклях и концертах столичных театров в годы Великой Отечественной войны, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T13:54:00+03:00
2025-05-07T13:54:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир маяковский
малый театр
мхт имени а.п. чехова
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Портал "Узнай Москву" расскажет о спектаклях и концертах столичных театров в годы Великой Отечественной войны, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "На портале "Узнай Москву" открылся культурно-исторический спецпроект "Московские театры в годы Великой Отечественной войны", приуроченный к 80-летию Победы. В нем представлены архивные фотографии и фронтовые письма, сохранившие сведения о том, как поддерживали своих соотечественников на фронте и в тылу ведущие театры столицы", - говорится в сообщении. Отмечается, что каждому из театров посвящен отдельный блок на странице спецпроекта - это Большой и Малый театры, Московский Художественный академический театр (сейчас МХТ имени А.П. Чехова), Московский академический музыкальный театр (МАМТ) имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Театр имени Ленинского комсомола (сейчас — Ленком Марка Захарова), Театр революции (сейчас — Театр имени Владимира Маяковского) и Театр сатиры. "Во время Великой Отечественной войны многие столичные театры продолжали работать и смогли не только сохранить свой репертуар, но и продолжили выпуск новых спектаклей. Актеры в составе агитбригад выступали на передовой, в прифронтовых зонах, госпиталях, собирали средства для нужд армии. Театры дарили людям надежду, силы жить и побеждать", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20250425/pobeda-2013368899.html
https://ria.ru/20250427/vystavka-2013639453.html
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владимир маяковский, малый театр, мхт имени а.п. чехова, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Маяковский, Малый театр, МХТ имени А.П. Чехова, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
На портале "Узнай Москву" открылся спецпроект к 80-летию Победы

На портале "Узнай Москву" открылся спецпроект о работе театров в годы ВОВ

© Фото : Главархив Москвы/М. ТрахманЗаслуженная артистка РСФСР, лауреат Сталинской премии солистка Государственного академического Большого театра СССР Ольга Лепешинская в одном из спектаклей
Заслуженная артистка РСФСР, лауреат Сталинской премии солистка Государственного академического Большого театра СССР Ольга Лепешинская в одном из спектаклей - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фото : Главархив Москвы/М. Трахман
Заслуженная артистка РСФСР, лауреат Сталинской премии солистка Государственного академического Большого театра СССР Ольга Лепешинская в одном из спектаклей. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Портал "Узнай Москву" расскажет о спектаклях и концертах столичных театров в годы Великой Отечественной войны, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"На портале "Узнай Москву" открылся культурно-исторический спецпроект "Московские театры в годы Великой Отечественной войны", приуроченный к 80-летию Победы. В нем представлены архивные фотографии и фронтовые письма, сохранившие сведения о том, как поддерживали своих соотечественников на фронте и в тылу ведущие театры столицы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что каждому из театров посвящен отдельный блок на странице спецпроекта - это Большой и Малый театры, Московский Художественный академический театр (сейчас МХТ имени А.П. Чехова), Московский академический музыкальный театр (МАМТ) имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Театр имени Ленинского комсомола (сейчас — Ленком Марка Захарова), Театр революции (сейчас — Театр имени Владимира Маяковского) и Театр сатиры.
"Во время Великой Отечественной войны многие столичные театры продолжали работать и смогли не только сохранить свой репертуар, но и продолжили выпуск новых спектаклей. Актеры в составе агитбригад выступали на передовой, в прифронтовых зонах, госпиталях, собирали средства для нужд армии. Театры дарили людям надежду, силы жить и побеждать", - подчеркивается в сообщении.
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