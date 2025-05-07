На портале "Узнай Москву" открылся спецпроект к 80-летию Победы
На портале "Узнай Москву" открылся спецпроект о работе театров в годы ВОВ
© Фото : Главархив Москвы/М. ТрахманЗаслуженная артистка РСФСР, лауреат Сталинской премии солистка Государственного академического Большого театра СССР Ольга Лепешинская в одном из спектаклей
Заслуженная артистка РСФСР, лауреат Сталинской премии солистка Государственного академического Большого театра СССР Ольга Лепешинская в одном из спектаклей. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Портал "Узнай Москву" расскажет о спектаклях и концертах столичных театров в годы Великой Отечественной войны, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"На портале "Узнай Москву" открылся культурно-исторический спецпроект "Московские театры в годы Великой Отечественной войны", приуроченный к 80-летию Победы. В нем представлены архивные фотографии и фронтовые письма, сохранившие сведения о том, как поддерживали своих соотечественников на фронте и в тылу ведущие театры столицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что каждому из театров посвящен отдельный блок на странице спецпроекта - это Большой и Малый театры, Московский Художественный академический театр (сейчас МХТ имени А.П. Чехова), Московский академический музыкальный театр (МАМТ) имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Театр имени Ленинского комсомола (сейчас — Ленком Марка Захарова), Театр революции (сейчас — Театр имени Владимира Маяковского) и Театр сатиры.
"Во время Великой Отечественной войны многие столичные театры продолжали работать и смогли не только сохранить свой репертуар, но и продолжили выпуск новых спектаклей. Актеры в составе агитбригад выступали на передовой, в прифронтовых зонах, госпиталях, собирали средства для нужд армии. Театры дарили людям надежду, силы жить и побеждать", - подчеркивается в сообщении.
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