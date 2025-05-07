https://ria.ru/20250507/portal-2015533537.html

На портале "Узнай Москву" открылся спецпроект к 80-летию Победы

На портале "Узнай Москву" открылся спецпроект к 80-летию Победы - РИА Новости, 07.05.2025

На портале "Узнай Москву" открылся спецпроект к 80-летию Победы

Портал "Узнай Москву" расскажет о спектаклях и концертах столичных театров в годы Великой Отечественной войны, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T13:54:00+03:00

2025-05-07T13:54:00+03:00

2025-05-07T13:54:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир маяковский

малый театр

мхт имени а.п. чехова

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015532682_134:0:1471:752_1920x0_80_0_0_1bcc8507a01bbebe2d1979a062d841cc.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Портал "Узнай Москву" расскажет о спектаклях и концертах столичных театров в годы Великой Отечественной войны, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "На портале "Узнай Москву" открылся культурно-исторический спецпроект "Московские театры в годы Великой Отечественной войны", приуроченный к 80-летию Победы. В нем представлены архивные фотографии и фронтовые письма, сохранившие сведения о том, как поддерживали своих соотечественников на фронте и в тылу ведущие театры столицы", - говорится в сообщении. Отмечается, что каждому из театров посвящен отдельный блок на странице спецпроекта - это Большой и Малый театры, Московский Художественный академический театр (сейчас МХТ имени А.П. Чехова), Московский академический музыкальный театр (МАМТ) имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Театр имени Ленинского комсомола (сейчас — Ленком Марка Захарова), Театр революции (сейчас — Театр имени Владимира Маяковского) и Театр сатиры. "Во время Великой Отечественной войны многие столичные театры продолжали работать и смогли не только сохранить свой репертуар, но и продолжили выпуск новых спектаклей. Актеры в составе агитбригад выступали на передовой, в прифронтовых зонах, госпиталях, собирали средства для нужд армии. Театры дарили людям надежду, силы жить и побеждать", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250425/pobeda-2013368899.html

https://ria.ru/20250427/vystavka-2013639453.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир маяковский, малый театр, мхт имени а.п. чехова, 80-летие победы в великой отечественной войне