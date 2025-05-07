https://ria.ru/20250507/polsha-2015598275.html

Кандидата в президенты Польши Навроцкого заподозрили в мошенничестве

Кандидата в президенты Польши Навроцкого заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 07.05.2025

Кандидата в президенты Польши Навроцкого заподозрили в мошенничестве

Кандидата в президенты Польши от оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Кароля Навроцкого подозревают в квартирном мошенничестве, заявила... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T17:26:00+03:00

2025-05-07T17:26:00+03:00

2025-05-07T17:26:00+03:00

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ВАРШАВА, 7 мая – РИА Новости. Кандидата в президенты Польши от оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Кароля Навроцкого подозревают в квартирном мошенничестве, заявила журналистам другая кандидат в президенты от коалиции "Левые" Магдалена Беят. Ранее Навроцкий стал фигурантом квартирного скандала. Несколько дней назад во время встречи с избирателями он заявил, что является владельцем лишь одной квартиры в Гданьске, где проживает с семьей. Однако в общедоступной декларации об имуществе Навроцкий указал, что имеет в собственности две квартиры в Гданьске. Это вызвало волну критики в адрес кандидата в президенты. Пытаясь оправдаться, Навроцкий заявил журналистам, что предыдущий владелец, пожилой человек по имени Ежи, переписал на него свою квартиру в обмен "на многолетнюю помощь". Вслед за этим издание Onet выяснило, что пожилой человек по имени Ежи, которому якобы помогает Навроцкий, уже давно находится в доме социальной помощи. "В региональную прокуратуру Варшавы подано уведомления в отношении Кароля Навроцкого. Обвинение в мошенничестве, доведении до невыгодного распоряжения имуществом", - сказал Беят. По ее мнению, Навроцкий "обошел закон, использовал лазейки в законе, подвел господина Ежи к распоряжению своим имуществом в невыгодном для него порядке, воспользовавшись тем, что господин Ежи находился в трудной жизненной ситуации, является пожилым человеком". Ранее ситуацию с квартирой Навроцкого прокомментировали практически все ведущие польские политики, в том числе премьер-министр Дональд Туск. "Квартирная афера пана Навроцкого плохо пахнет. Если я правильно понимаю, то пан Навроцкий должен был заботиться о пане Ежи, а озаботился его квартирой. Я задаю себе вопрос: хотели бы мы, чтобы он заботился о Польше? Я бы не хотел, честно говоря, чтобы Польша вдруг оказалась в ситуации, в которой оказался пан Ежи", - сказал Туск журналистам. -0-

https://ria.ru/20250507/natsionalisty-2015530270.html

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в мире, жилье, польша, гданьск, варшава, кароль навроцкий, дональд туск, право и справедливость