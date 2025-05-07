https://ria.ru/20250507/polsha-2015534616.html
МВД Польши предложило строить убежища вместо бассейнов
МВД Польши предложило строить убежища вместо бассейнов - РИА Новости, 07.05.2025
МВД Польши предложило строить убежища вместо бассейнов
Министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк предлагает местным органам власти строить убежища вместо бассейнов. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T13:59:00+03:00
2025-05-07T13:59:00+03:00
2025-05-07T14:10:00+03:00
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томаш семоняк
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ВАРШАВА, 7 мая – РИА Новости. Министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк предлагает местным органам власти строить убежища вместо бассейнов. "Может быть, вместо бассейна лучше иметь убежище?" - заявил Семоняк, выступая на конференции Defence24 Days. Министр добавил, что этот вопрос зависит от выбора местных органов власти, но указал, что недавно созданный в Польше Фонд безопасности и обороны - отличный инструмент для сооружения убежищ. В новый польский закон о защите населения и гражданской обороне был включен план массовой эвакуации населения. Ежегодно на строительство убежищ выделяют 5-6 миллиардов злотых, то есть примерно 1,5 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20250320/polsha-2006249219.html
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в мире, польша, томаш семоняк
В мире, Польша, Томаш Семоняк
МВД Польши предложило строить убежища вместо бассейнов
Глава МВД Польши Семоняк предложил строить убежища вместо бассейнов