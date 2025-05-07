Украинцы не верят в положительные последствия сделки с США, показал опрос
Около 41% украинцев не верят в положительные последствия сделки с США
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Почти половина граждан Украины не верит, что у сделки с США о полезных ископаемых будут положительные для украинской стороны последствия, следует из данных опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Опрос проводился в мае этого года методом телефонных интервью. В ходе интервью был опрошен 561 респондент, заявленная статистическая погрешность составляет 5,4%.
"По состоянию на начало мая 2025 года 47% украинцев имели скорее положительные ожидания от подписания соглашения. О скорее негативных последствиях говорят 22%, а еще 19% ответили, что подписание соглашения никак не повлияет на Украину. Остальные 12% не смогли определиться с мнением", - говорится в публикации на сайте института.
США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Оно предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины.
По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.
Украинский парламентарий Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Железняк заявил, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения 8 мая.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала соглашение между Киевом и Вашингтоном котом в мешке для депутатов Верховной рады - им повезет, если они увидят текст перед ратификацией. Захарова подчеркнула, что договоренность укладывается в общее русло колонизации Украины западными странами.