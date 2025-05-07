https://ria.ru/20250507/podmoskove-2015572974.html

Деревья высадили на месте незаконного торгового объекта в Подмосковье

Деревья высадили на месте незаконного торгового объекта в Подмосковье - РИА Новости, 07.05.2025

Деревья высадили на месте незаконного торгового объекта в Подмосковье

На месте незаконно размещенного нестационарного торгового объекта (НТО) в поселке Нахабино городского округа Красногорск высадили деревья в рамках ежегодной... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T15:56:00+03:00

2025-05-07T15:56:00+03:00

2025-05-07T15:56:00+03:00

новости подмосковья

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. На месте незаконно размещенного нестационарного торгового объекта (НТО) в поселке Нахабино городского округа Красногорск высадили деревья в рамках ежегодной акции "Лес Победы", сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ведомстве отметили, что ранее на этом месте был демонтирован НТО, который был размещен с нарушениями. Во время мероприятия участники высадили более 20 туй и вместо незаконного павильона, участок украшают зеленые деревья. "Акция "Лес Победы" – это возможность не только словом, но еще и делом почтить память павших героев Великой Отечественной войны. Мы решили также объединить две важные задачи: высадить деревья там, где ранее располагался ларек, чтобы дать этому месту "новую жизнь" в правильном ключе. Надеемся, что они будут радовать жителей гораздо больше, чем НТО", – подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что ведется работа по демонтажу таких объектов по всей области, в плане на этот год снести не менее 2,5 тысячи НТО, размещенных с нарушениями законодательства. На данный момент округами-лидерами по демонтажу являются: Люберцы – снесено 39 нестационарных объектов торговли, Ступино – 37, Сергиев Посад – 36, Коломна – 34 и Красногорск – 33.

https://ria.ru/20250506/borschevik-2015323370.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), красногорск, нахабино