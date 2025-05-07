https://ria.ru/20250507/podmoskove-2015572974.html
Деревья высадили на месте незаконного торгового объекта в Подмосковье
Деревья высадили на месте незаконного торгового объекта в Подмосковье - РИА Новости, 07.05.2025
Деревья высадили на месте незаконного торгового объекта в Подмосковье
На месте незаконно размещенного нестационарного торгового объекта (НТО) в поселке Нахабино городского округа Красногорск высадили деревья в рамках ежегодной... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T15:56:00+03:00
2025-05-07T15:56:00+03:00
2025-05-07T15:56:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
красногорск
нахабино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015573831_0:143:1280:863_1920x0_80_0_0_77c7a82fe6f57324b1787dbe77b3d23e.jpg
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. На месте незаконно размещенного нестационарного торгового объекта (НТО) в поселке Нахабино городского округа Красногорск высадили деревья в рамках ежегодной акции "Лес Победы", сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ведомстве отметили, что ранее на этом месте был демонтирован НТО, который был размещен с нарушениями. Во время мероприятия участники высадили более 20 туй и вместо незаконного павильона, участок украшают зеленые деревья. "Акция "Лес Победы" – это возможность не только словом, но еще и делом почтить память павших героев Великой Отечественной войны. Мы решили также объединить две важные задачи: высадить деревья там, где ранее располагался ларек, чтобы дать этому месту "новую жизнь" в правильном ключе. Надеемся, что они будут радовать жителей гораздо больше, чем НТО", – подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что ведется работа по демонтажу таких объектов по всей области, в плане на этот год снести не менее 2,5 тысячи НТО, размещенных с нарушениями законодательства. На данный момент округами-лидерами по демонтажу являются: Люберцы – снесено 39 нестационарных объектов торговли, Ступино – 37, Сергиев Посад – 36, Коломна – 34 и Красногорск – 33.
https://ria.ru/20250506/borschevik-2015323370.html
московская область (подмосковье)
красногорск
нахабино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015573831_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7515b15095285a815f5609d66ba5aeac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), красногорск, нахабино
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Нахабино
Деревья высадили на месте незаконного торгового объекта в Подмосковье
Деревья высадили на месте незаконного торгового объекта в Красногорске
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. На месте незаконно размещенного нестационарного торгового объекта (НТО) в поселке Нахабино городского округа Красногорск высадили деревья в рамках ежегодной акции "Лес Победы", сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ведомстве отметили, что ранее на этом месте был демонтирован НТО, который был размещен с нарушениями. Во время мероприятия участники высадили более 20 туй и вместо незаконного павильона, участок украшают зеленые деревья.
"Акция "Лес Победы" – это возможность не только словом, но еще и делом почтить память павших героев Великой Отечественной войны. Мы решили также объединить две важные задачи: высадить деревья там, где ранее располагался ларек, чтобы дать этому месту "новую жизнь" в правильном ключе. Надеемся, что они будут радовать жителей гораздо больше, чем НТО", – подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что ведется работа по демонтажу таких объектов по всей области, в плане на этот год снести не менее 2,5 тысячи НТО, размещенных с нарушениями законодательства.
На данный момент округами-лидерами по демонтажу являются: Люберцы – снесено 39 нестационарных объектов торговли, Ступино – 37, Сергиев Посад – 36, Коломна – 34 и Красногорск – 33.