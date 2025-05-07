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Деревья высадили на месте незаконного торгового объекта в Подмосковье - РИА Новости, 07.05.2025
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Новости Подмосковья
 
15:56 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/podmoskove-2015572974.html
Деревья высадили на месте незаконного торгового объекта в Подмосковье
Деревья высадили на месте незаконного торгового объекта в Подмосковье - РИА Новости, 07.05.2025
Деревья высадили на месте незаконного торгового объекта в Подмосковье
На месте незаконно размещенного нестационарного торгового объекта (НТО) в поселке Нахабино городского округа Красногорск высадили деревья в рамках ежегодной... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T15:56:00+03:00
2025-05-07T15:56:00+03:00
новости подмосковья
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красногорск
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. На месте незаконно размещенного нестационарного торгового объекта (НТО) в поселке Нахабино городского округа Красногорск высадили деревья в рамках ежегодной акции "Лес Победы", сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ведомстве отметили, что ранее на этом месте был демонтирован НТО, который был размещен с нарушениями. Во время мероприятия участники высадили более 20 туй и вместо незаконного павильона, участок украшают зеленые деревья. "Акция "Лес Победы" – это возможность не только словом, но еще и делом почтить память павших героев Великой Отечественной войны. Мы решили также объединить две важные задачи: высадить деревья там, где ранее располагался ларек, чтобы дать этому месту "новую жизнь" в правильном ключе. Надеемся, что они будут радовать жителей гораздо больше, чем НТО", – подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что ведется работа по демонтажу таких объектов по всей области, в плане на этот год снести не менее 2,5 тысячи НТО, размещенных с нарушениями законодательства. На данный момент округами-лидерами по демонтажу являются: Люберцы – снесено 39 нестационарных объектов торговли, Ступино – 37, Сергиев Посад – 36, Коломна – 34 и Красногорск – 33.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Нахабино
Деревья высадили на месте незаконного торгового объекта в Подмосковье

Деревья высадили на месте незаконного торгового объекта в Красногорске

© Фото : Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской областиВысадка деревьев в рамках ежегодной акции "Лес Победы" в Красногорске в поселке Нахабино
Высадка деревьев в рамках ежегодной акции Лес Победы в Красногорске в поселке Нахабино - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фото : Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Высадка деревьев в рамках ежегодной акции "Лес Победы" в Красногорске в поселке Нахабино
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. На месте незаконно размещенного нестационарного торгового объекта (НТО) в поселке Нахабино городского округа Красногорск высадили деревья в рамках ежегодной акции "Лес Победы", сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ведомстве отметили, что ранее на этом месте был демонтирован НТО, который был размещен с нарушениями. Во время мероприятия участники высадили более 20 туй и вместо незаконного павильона, участок украшают зеленые деревья.
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"Акция "Лес Победы" – это возможность не только словом, но еще и делом почтить память павших героев Великой Отечественной войны. Мы решили также объединить две важные задачи: высадить деревья там, где ранее располагался ларек, чтобы дать этому месту "новую жизнь" в правильном ключе. Надеемся, что они будут радовать жителей гораздо больше, чем НТО", – подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что ведется работа по демонтажу таких объектов по всей области, в плане на этот год снести не менее 2,5 тысячи НТО, размещенных с нарушениями законодательства.
На данный момент округами-лидерами по демонтажу являются: Люберцы – снесено 39 нестационарных объектов торговли, Ступино – 37, Сергиев Посад – 36, Коломна – 34 и Красногорск – 33.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КрасногорскНахабино
 
 
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