https://ria.ru/20250507/podgotovka-2015426154.html

Перешедший на сторону России боец рассказал о подготовке ВСУ в Британии

Перешедший на сторону России боец рассказал о подготовке ВСУ в Британии - РИА Новости, 07.05.2025

Перешедший на сторону России боец рассказал о подготовке ВСУ в Британии

Боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, сформированного из бывших военнослужащих ВСУ, с позывным "Змей" рассказал РИА Новости, как проходил... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T03:11:00+03:00

2025-05-07T03:11:00+03:00

2025-05-07T04:40:00+03:00

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ВОЛГОГРАД, 7 мая – РИА Новости. Боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, сформированного из бывших военнослужащих ВСУ, с позывным "Змей" рассказал РИА Новости, как проходил подготовку в Великобритании с другими мобилизованными. Он считает, что отношение в рядах российской армии к военнослужащим намного лучше, чем в ВСУ, в России людей берегут. По словам военного, на фронте оказался в 2023 году фактически обманом: пришел устраиваться на работу, в отделе кадров сказали пройти медкомиссию в военкомате, а оттуда уже не выпустили. Затем его отправили в учебный центр в Житомир. "Оттуда отправили на прохождение военной подготовки в Великобританию на 35 дней. По возвращению определили в десантно-штурмовую бригаду. На то время, на конец весны 2023-го года, моя бригада стояла на донецком направлении. (Подготовка в Великобритании – Прим. ред.) ничем не отличается. Отправили туда, мое мнение, потому что это кому-то было выгодно, для отмывки денег", — сообщил "Змей". Сейчас он является командиром разведроты в батальоне, на российскую сторону перешел, когда оказался в плену. Принял такое решение, потому что на Украине людям не рассказывают правду о том, что происходит на поле боя, а власть угнетает свой народ. "В батальоне уже полтора года. Тут про людей думают и их берегут не так, как там (в ВСУ — Прим. ред.)", — добавил он. Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.

https://ria.ru/20250502/ukraina-2014695369.html

https://ria.ru/20250430/bpla-2014240043.html

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великобритания, россия, украина, вооруженные силы украины