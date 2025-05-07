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Помощь ЕС Украине с 2022 года составила 150 миллиардов евро - РИА Новости, 07.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:26 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/podderzhka-2015514077.html
Помощь ЕС Украине с 2022 года составила 150 миллиардов евро
Помощь ЕС Украине с 2022 года составила 150 миллиардов евро - РИА Новости, 07.05.2025
Помощь ЕС Украине с 2022 года составила 150 миллиардов евро
Поддержка ЕС и отдельных стран сообщества Украине с 2022 года в совокупности составила уже 150 миллиардов евро, заявил еврокомиссар по экономике Валдис... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T13:26:00+03:00
2025-05-07T13:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
москва
валдис домбровскис
сергей лавров
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Поддержка ЕС и отдельных стран сообщества Украине с 2022 года в совокупности составила уже 150 миллиардов евро, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. "С началом… (конфликта) в 2022 году Европейский союз и его государства-члены выделили Украине почти 150 миллиардов евро на поддержку, больше, чем любой другой глобальный партнер", - сказал Домбровскис, выступая на пленарной сессии Европейского парламента. Еврокомиссар также выразил готовность ЕК продолжать расширение санкций против России. Ранее европейский источник сообщил РИА Новости, что ЕК в среду представила странам Евросоюза свои предложения по составу нового 17-го по счету пакета антироссийских санкций, который планируется ввести в действие к концу июня этого года. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250506/es-2015397868.html
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в мире, россия, москва, валдис домбровскис, сергей лавров, еврокомиссия, евросоюз, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Валдис Домбровскис, Сергей Лавров, Еврокомиссия, Евросоюз, Украина
Помощь ЕС Украине с 2022 года составила 150 миллиардов евро

Еврокомиссар Домбровскис: Евросоюз выделил Украине 150 миллиардов евро

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Поддержка ЕС и отдельных стран сообщества Украине с 2022 года в совокупности составила уже 150 миллиардов евро, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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"С началом… (конфликта) в 2022 году Европейский союз и его государства-члены выделили Украине почти 150 миллиардов евро на поддержку, больше, чем любой другой глобальный партнер", - сказал Домбровскис, выступая на пленарной сессии Европейского парламента.
Еврокомиссар также выразил готовность ЕК продолжать расширение санкций против России.
Ранее европейский источник сообщил РИА Новости, что ЕК в среду представила странам Евросоюза свои предложения по составу нового 17-го по счету пакета антироссийских санкций, который планируется ввести в действие к концу июня этого года.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМоскваВалдис ДомбровскисСергей ЛавровЕврокомиссияЕвросоюзУкраина
 
 
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