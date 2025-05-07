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В Ярославле заложили "капсулу Победы" - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:29 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/pobeda-2015542575.html
В Ярославле заложили "капсулу Победы"
В Ярославле заложили "капсулу Победы" - РИА Новости, 07.05.2025
В Ярославле заложили "капсулу Победы"
"Капсулу Победы" с посланием потомкам, которые прочтут его в 100-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне, заложили в Ярославле. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T14:29:00+03:00
2025-05-07T14:29:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
ярославль
россия
ярославская область
михаил евраев
день победы
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая – РИА Новости. "Капсулу Победы" с посланием потомкам, которые прочтут его в 100-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне, заложили в Ярославле. Ярославль присоединился к всероссийскому проекту "Капсула Победы", объединившему 42 города трудовой доблести России. Торжественная церемония закладки капсулы состоялась у мемориала "Вечный огонь". "Мы с вами потомки победителей. На нас огромная ответственность, и я уверена, что об этом событии мы будем рассказывать нашим внукам, правнукам, это глубоко войдёт в нашу душу", - сказала сенатор Наталия Косихина. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал событие историческим. Он подчеркнул, что Ярославская область внесла огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне. "Более полумиллиона наших жителей ушло на войну, 200 тысяч пало, защищая нашу страну... И эта капсула - это дань уважения нашей памяти всем тем людям, которые совершили подвиг", - сказал глава региона. Капсулу заложили в специально выкопанное углубление в земле в саду за мемориалом. Рядом установлена табличка, на которой сказано, в частности, "вскрыть в 2045 году, в год 100-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Капсула стилизована под артснаряд, который изготавливал Ярославский моторный завод в годы Великой Отечественной войны. По словам организаторов, капсула содержит воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, а также их послания и наставления потомкам. Ещё одна капсула памяти в рамках международного проекта "Память великих побед" была передана в музей истории города Ярославля. В ней письма ветеранов со всей России и из Белоруссии.
https://ria.ru/20250505/memorial-2015158860.html
https://ria.ru/20250205/osvobozhdenie-1997264931.html
ярославль
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общество, ярославль, россия, ярославская область, михаил евраев, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Ярославль, Россия, Ярославская область, Михаил Евраев, День Победы
В Ярославле заложили "капсулу Победы"

В Ярославле заложили капсулу с посланием потомкам к 100-летнему юбилею Победы

© ГТРК "Ярославия""Капсулу Победы" с посланием потомкам заложили в Ярославле
Капсулу Победы с посланием потомкам заложили в Ярославле - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© ГТРК "Ярославия"
"Капсулу Победы" с посланием потомкам заложили в Ярославле
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая – РИА Новости. "Капсулу Победы" с посланием потомкам, которые прочтут его в 100-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне, заложили в Ярославле.
Ярославль присоединился к всероссийскому проекту "Капсула Победы", объединившему 42 города трудовой доблести России. Торжественная церемония закладки капсулы состоялась у мемориала "Вечный огонь".
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Мемориал "Вечный огонь" Новом Некоузе Ярославской области подключен к газу
5 мая, 20:58
"Мы с вами потомки победителей. На нас огромная ответственность, и я уверена, что об этом событии мы будем рассказывать нашим внукам, правнукам, это глубоко войдёт в нашу душу", - сказала сенатор Наталия Косихина.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал событие историческим. Он подчеркнул, что Ярославская область внесла огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне. "Более полумиллиона наших жителей ушло на войну, 200 тысяч пало, защищая нашу страну... И эта капсула - это дань уважения нашей памяти всем тем людям, которые совершили подвиг", - сказал глава региона.
Капсулу заложили в специально выкопанное углубление в земле в саду за мемориалом. Рядом установлена табличка, на которой сказано, в частности, "вскрыть в 2045 году, в год 100-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".
Капсула стилизована под артснаряд, который изготавливал Ярославский моторный завод в годы Великой Отечественной войны. По словам организаторов, капсула содержит воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, а также их послания и наставления потомкам.
Ещё одна капсула памяти в рамках международного проекта "Память великих побед" была передана в музей истории города Ярославля. В ней письма ветеранов со всей России и из Белоруссии.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоЯрославльРоссияЯрославская областьМихаил ЕвраевДень Победы
 
 
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