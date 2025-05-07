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В Новгородской области захоронили останки более 20 бойцов Красной армии - РИА Новости, 07.05.2025
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14:15 07.05.2025 (обновлено: 14:37 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/pobeda-2015539096.html
В Новгородской области захоронили останки более 20 бойцов Красной армии
В Новгородской области захоронили останки более 20 бойцов Красной армии - РИА Новости, 07.05.2025
В Новгородской области захоронили останки более 20 бойцов Красной армии
Останки более 20 бойцов Красной армии захоронили с почестями на воинском мемориале у деревни Каменная Гора в Новгородской области, сообщает поисковая экспедиция РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T14:15:00+03:00
2025-05-07T14:37:00+03:00
80 лет с начала второй мировой войны
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Останки более 20 бойцов Красной армии захоронили с почестями на воинском мемориале у деревни Каменная Гора в Новгородской области, сообщает поисковая экспедиция "Долина". Весенняя "Вахта памяти" поискового отряда "Демянск" проходила в районе деревень Лужно, Ильина Нива и Белый бор Демянского района Новгородской области, уточняется в сообщении. "Демянск" работал вместе с поисковиками трех отрядов из Новгородской области, Москвы и Московской области. В сентябре-октябре 1941 года в этом районе шли ожесточённые бои частей 11-й армии с эсэсовской дивизией "Мёртвая голова". Впервые на всём советско-германском фронте враг был остановлен, но тяжёлая позиционная война продолжалась здесь до февраля 1943 года. "Совместными усилиями четырёх отрядов поднято 23 бойца и командира Красной армии. Скорее всего, это воины прославленных 26-й Сталинской Краснознамённой стрелковой дивизии и 254-й стрелковой дивизии… Найденные во время Вахты памяти бойцы и командиры были преданы земле со всеми воинскими почестями на воинском мемориале у деревни Каменная Гора",- говорится в сообщении. Отмечается, что вместе с бойцами были найдены личные вещи, амуниция и три медальона. Один медальон удалось прочитать, другие отправлены на экспертизу. Боец с прочитанным медальоном - это красноармеец Фёдор Романович Федоренко, 1913 года рождения, уроженец деревни Черниговская области Украинской ССР. Информация направлена в родную деревню бойца. Уточняется, что на торжественной церемонии захоронения присутствовали глава администрации Демянского округа Андрей Сапогов, военный комиссар округа Леонид Польский, поисковики и местные жители. Воинский мемориал у деревни Каменная Гора создан в 2011 году усилиями поискового отряда "Демянск" и при участии волонтёров из разных городов России. Главным объектом мемориала является памятник рядовому 312-го Новгородского полка 26-й Сталинской Златоустовской Краснознаменной стрелковой дивизии Николаю Сосновскому, который 25 сентября 1941 года закрыл своим телом амбразуру немецкого дота. Также в честь воинов воевавшей здесь 8-й танковой бригады полковника Павла Ротмистрова на мемориале установлена башня лёгкого танка Т-40. В начале мая торжественные церемонии захоронения останков воинов Красной армии, обнаруженных в ходе весеннего этапа "Вахты памяти", пройдут на территории семи районов и округов Новгородской области.
https://ria.ru/20250420/poiskoviki-2012350543.html
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новгородская область, демянский район, москва, день победы, великий новогород, общество
80 лет с начала Второй мировой войны, Новгородская область, Демянский район, Москва, День Победы, Великий Новогород, Общество
В Новгородской области захоронили останки более 20 бойцов Красной армии

Под Новгородом захоронили останки более 20 бойцов Красной армии

© Фото : Поисковая экспедиция "Долина" памяти Н.И. Орлова/ВКонтактеОстанки более 20 бойцов Красной армии захоронили с почестями на воинском мемориале у деревни Каменная Гора в Новгородской области
Останки более 20 бойцов Красной армии захоронили с почестями на воинском мемориале у деревни Каменная Гора в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фото : Поисковая экспедиция "Долина" памяти Н.И. Орлова/ВКонтакте
Останки более 20 бойцов Красной армии захоронили с почестями на воинском мемориале у деревни Каменная Гора в Новгородской области
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Останки более 20 бойцов Красной армии захоронили с почестями на воинском мемориале у деревни Каменная Гора в Новгородской области, сообщает поисковая экспедиция "Долина".
Весенняя "Вахта памяти" поискового отряда "Демянск" проходила в районе деревень Лужно, Ильина Нива и Белый бор Демянского района Новгородской области, уточняется в сообщении. "Демянск" работал вместе с поисковиками трех отрядов из Новгородской области, Москвы и Московской области. В сентябре-октябре 1941 года в этом районе шли ожесточённые бои частей 11-й армии с эсэсовской дивизией "Мёртвая голова". Впервые на всём советско-германском фронте враг был остановлен, но тяжёлая позиционная война продолжалась здесь до февраля 1943 года.
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"Совместными усилиями четырёх отрядов поднято 23 бойца и командира Красной армии. Скорее всего, это воины прославленных 26-й Сталинской Краснознамённой стрелковой дивизии и 254-й стрелковой дивизии… Найденные во время Вахты памяти бойцы и командиры были преданы земле со всеми воинскими почестями на воинском мемориале у деревни Каменная Гора",- говорится в сообщении.
Отмечается, что вместе с бойцами были найдены личные вещи, амуниция и три медальона. Один медальон удалось прочитать, другие отправлены на экспертизу.
Боец с прочитанным медальоном - это красноармеец Фёдор Романович Федоренко, 1913 года рождения, уроженец деревни Черниговская области Украинской ССР. Информация направлена в родную деревню бойца. Уточняется, что на торжественной церемонии захоронения присутствовали глава администрации Демянского округа Андрей Сапогов, военный комиссар округа Леонид Польский, поисковики и местные жители.
Воинский мемориал у деревни Каменная Гора создан в 2011 году усилиями поискового отряда "Демянск" и при участии волонтёров из разных городов России. Главным объектом мемориала является памятник рядовому 312-го Новгородского полка 26-й Сталинской Златоустовской Краснознаменной стрелковой дивизии Николаю Сосновскому, который 25 сентября 1941 года закрыл своим телом амбразуру немецкого дота. Также в честь воинов воевавшей здесь 8-й танковой бригады полковника Павла Ротмистрова на мемориале установлена башня лёгкого танка Т-40.
В начале мая торжественные церемонии захоронения останков воинов Красной армии, обнаруженных в ходе весеннего этапа "Вахты памяти", пройдут на территории семи районов и округов Новгородской области.
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