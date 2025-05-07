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В Новгородской области захоронили останки более 20 бойцов Красной армии

В Новгородской области захоронили останки более 20 бойцов Красной армии - РИА Новости, 07.05.2025

В Новгородской области захоронили останки более 20 бойцов Красной армии

Останки более 20 бойцов Красной армии захоронили с почестями на воинском мемориале у деревни Каменная Гора в Новгородской области, сообщает поисковая экспедиция РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T14:15:00+03:00

2025-05-07T14:15:00+03:00

2025-05-07T14:37:00+03:00

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Останки более 20 бойцов Красной армии захоронили с почестями на воинском мемориале у деревни Каменная Гора в Новгородской области, сообщает поисковая экспедиция "Долина". Весенняя "Вахта памяти" поискового отряда "Демянск" проходила в районе деревень Лужно, Ильина Нива и Белый бор Демянского района Новгородской области, уточняется в сообщении. "Демянск" работал вместе с поисковиками трех отрядов из Новгородской области, Москвы и Московской области. В сентябре-октябре 1941 года в этом районе шли ожесточённые бои частей 11-й армии с эсэсовской дивизией "Мёртвая голова". Впервые на всём советско-германском фронте враг был остановлен, но тяжёлая позиционная война продолжалась здесь до февраля 1943 года. "Совместными усилиями четырёх отрядов поднято 23 бойца и командира Красной армии. Скорее всего, это воины прославленных 26-й Сталинской Краснознамённой стрелковой дивизии и 254-й стрелковой дивизии… Найденные во время Вахты памяти бойцы и командиры были преданы земле со всеми воинскими почестями на воинском мемориале у деревни Каменная Гора",- говорится в сообщении. Отмечается, что вместе с бойцами были найдены личные вещи, амуниция и три медальона. Один медальон удалось прочитать, другие отправлены на экспертизу. Боец с прочитанным медальоном - это красноармеец Фёдор Романович Федоренко, 1913 года рождения, уроженец деревни Черниговская области Украинской ССР. Информация направлена в родную деревню бойца. Уточняется, что на торжественной церемонии захоронения присутствовали глава администрации Демянского округа Андрей Сапогов, военный комиссар округа Леонид Польский, поисковики и местные жители. Воинский мемориал у деревни Каменная Гора создан в 2011 году усилиями поискового отряда "Демянск" и при участии волонтёров из разных городов России. Главным объектом мемориала является памятник рядовому 312-го Новгородского полка 26-й Сталинской Златоустовской Краснознаменной стрелковой дивизии Николаю Сосновскому, который 25 сентября 1941 года закрыл своим телом амбразуру немецкого дота. Также в честь воинов воевавшей здесь 8-й танковой бригады полковника Павла Ротмистрова на мемориале установлена башня лёгкого танка Т-40. В начале мая торжественные церемонии захоронения останков воинов Красной армии, обнаруженных в ходе весеннего этапа "Вахты памяти", пройдут на территории семи районов и округов Новгородской области.

https://ria.ru/20250420/poiskoviki-2012350543.html

https://ria.ru/20250506/vov-2006143784.html

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новгородская область, демянский район, москва, день победы, великий новогород, общество