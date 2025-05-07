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Хроники времен Второй мировой войны покажут в "Карте Победы" - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:46 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/pobeda-2015526516.html
Хроники времен Второй мировой войны покажут в "Карте Победы"
Хроники времен Второй мировой войны покажут в "Карте Победы" - РИА Новости, 07.05.2025
Хроники времен Второй мировой войны покажут в "Карте Победы"
Уникальные документальные хроники времен Второй мировой войны, редкие оцифрованные кино- и фотоматериалы из коллекции Госфильмофонда России покажут в новом... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T13:46:00+03:00
2025-05-07T13:46:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
технологии
россия
сергей потапов
госфильмофонд рф
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Уникальные документальные хроники времен Второй мировой войны, редкие оцифрованные кино- и фотоматериалы из коллекции Госфильмофонда России покажут в новом мультимедийном проекте "Карта Победы", приуроченном к празднованию 80-летия Великой Победы, сообщил гендиректор Госфильмофонда России Денис Аксенов. "Понимая важность наступающего события - 80-летия Великой Победы, мы задумали мультимедийный проект под названием "Карта Победы", который сегодня хотим представить. Он содержит в себе уникальные хроники Госфильмофонда, которые ранее практически не публиковались, научные статьи, экспертные мнения видных историков... Мультимедийный проект ("Карта Победы" - ред.) заключается в том, что пользователь может, зайдя на сайт, увидеть карту времен Великой Отечественной войны и видеть события, которые проходили в тех городах в те времена", - сказал Аксенов на пресс-конференции. По словам Аксенова, проект "Карта Победы" имеет международный потенциал - он уже переведен на три языка: английский, китайский и фарси. В свою очередь руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ, член Общественной палаты РФ и стратегический партнер проекта Елена Малышева, назвала главной задачей "Карты Победы" сохранение исторической памяти. "Мне кажется, сейчас как раз та точка понимания, что мы должны объединиться для сохранения исторической памяти. Она продемонстрирована на лицо вот в таких конкретных проектах, которых становится все больше. "Карта Победы", которая детализирует хронологически, по регионам, позволяет окунуться в событий ряд - это очень правильный механизм сохранения исторической памяти, который делает нашу гордость за Победу осмысленной", - сказала Малышева. Она также отметила, что мультимедийный проект - это хорошая обучающая база для современной молодежи. "Мультимедийный продукт "Карта Победы" - это не только информационная составляющая в новом формате, но это тот проект, который имеет очень глубокий образовательный, воспитательный и методический подход для сохранения исторической памяти", - добавила Малышева. Как отметил директор департамента развития технологий, методологии и сервисного обслуживания Госфильмофонда Сергей Потапов, уникальность мультимедийного проекта "Карта Победы" заключается еще в том, что летом у пользователей появится возможность добавлять на карту события из личных архивов своих семей. Все личные истории будут строго проверяться модераторами. "Все желающие, зарегистрировавшись, смогут наполнять эту карту своими событиями из личных архивов, таким образом в дополнении к тому, что представляет Госфильмофонд, делиться своими историями", - сказал он. Проект "Карта Победы" создан Госфильмофондом России при поддержке министерства культуры РФ в партнерстве с Национальным центром исторической памяти при президенте России.
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технологии, россия, сергей потапов, госфильмофонд рф, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Технологии, Россия, Сергей Потапов, Госфильмофонд РФ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Хроники времен Второй мировой войны покажут в "Карте Победы"

Уникальные хроники времен Второй мировой войны покажут в проекте "Карта Победы"

© Фото : Пресс-служба АО "Мосгаз"Вечный огонь в Александровском саду в Москве
Вечный огонь в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фото : Пресс-служба АО "Мосгаз"
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Уникальные документальные хроники времен Второй мировой войны, редкие оцифрованные кино- и фотоматериалы из коллекции Госфильмофонда России покажут в новом мультимедийном проекте "Карта Победы", приуроченном к празднованию 80-летия Великой Победы, сообщил гендиректор Госфильмофонда России Денис Аксенов.
"Понимая важность наступающего события - 80-летия Великой Победы, мы задумали мультимедийный проект под названием "Карта Победы", который сегодня хотим представить. Он содержит в себе уникальные хроники Госфильмофонда, которые ранее практически не публиковались, научные статьи, экспертные мнения видных историков... Мультимедийный проект ("Карта Победы" - ред.) заключается в том, что пользователь может, зайдя на сайт, увидеть карту времен Великой Отечественной войны и видеть события, которые проходили в тех городах в те времена", - сказал Аксенов на пресс-конференции.
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По словам Аксенова, проект "Карта Победы" имеет международный потенциал - он уже переведен на три языка: английский, китайский и фарси.
В свою очередь руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ, член Общественной палаты РФ и стратегический партнер проекта Елена Малышева, назвала главной задачей "Карты Победы" сохранение исторической памяти.
"Мне кажется, сейчас как раз та точка понимания, что мы должны объединиться для сохранения исторической памяти. Она продемонстрирована на лицо вот в таких конкретных проектах, которых становится все больше. "Карта Победы", которая детализирует хронологически, по регионам, позволяет окунуться в событий ряд - это очень правильный механизм сохранения исторической памяти, который делает нашу гордость за Победу осмысленной", - сказала Малышева.
Она также отметила, что мультимедийный проект - это хорошая обучающая база для современной молодежи.
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"Мультимедийный продукт "Карта Победы" - это не только информационная составляющая в новом формате, но это тот проект, который имеет очень глубокий образовательный, воспитательный и методический подход для сохранения исторической памяти", - добавила Малышева.
Как отметил директор департамента развития технологий, методологии и сервисного обслуживания Госфильмофонда Сергей Потапов, уникальность мультимедийного проекта "Карта Победы" заключается еще в том, что летом у пользователей появится возможность добавлять на карту события из личных архивов своих семей. Все личные истории будут строго проверяться модераторами.
"Все желающие, зарегистрировавшись, смогут наполнять эту карту своими событиями из личных архивов, таким образом в дополнении к тому, что представляет Госфильмофонд, делиться своими историями", - сказал он.
Проект "Карта Победы" создан Госфильмофондом России при поддержке министерства культуры РФ в партнерстве с Национальным центром исторической памяти при президенте России.
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