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Песков рассказал о предпринятых мерах безопасности в День Победы - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:51 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/pobeda-2015516305.html
Песков рассказал о предпринятых мерах безопасности в День Победы
Песков рассказал о предпринятых мерах безопасности в День Победы - РИА Новости, 07.05.2025
Песков рассказал о предпринятых мерах безопасности в День Победы
Российские военные предпринимают все меры, чтобы празднование юбилея Победы прошло в спокойной обстановке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T12:51:00+03:00
2025-05-07T12:51:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
дмитрий песков
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российские военные предпринимают все меры, чтобы празднование юбилея Победы прошло в спокойной обстановке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Принимаются специальными службами, нашими военными все необходимые меры для того, чтобы празднование Великой Победы прошло в спокойной, стабильной и мирной обстановке", - сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Дмитрий Песков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Песков рассказал о предпринятых мерах безопасности в День Победы

Песков: военные предпринимают все меры для спокойного празднования юбилея Победы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российские военные предпринимают все меры, чтобы празднование юбилея Победы прошло в спокойной обстановке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Принимаются специальными службами, нашими военными все необходимые меры для того, чтобы празднование Великой Победы прошло в спокойной, стабильной и мирной обстановке", - сказал Песков журналистам.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияДмитрий Песков80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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