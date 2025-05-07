https://ria.ru/20250507/pobeda-2015516305.html
Песков рассказал о предпринятых мерах безопасности в День Победы
Песков рассказал о предпринятых мерах безопасности в День Победы - РИА Новости, 07.05.2025
Песков рассказал о предпринятых мерах безопасности в День Победы
Российские военные предпринимают все меры, чтобы празднование юбилея Победы прошло в спокойной обстановке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T12:51:00+03:00
2025-05-07T12:51:00+03:00
2025-05-07T12:51:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
дмитрий песков
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российские военные предпринимают все меры, чтобы празднование юбилея Победы прошло в спокойной обстановке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Принимаются специальными службами, нашими военными все необходимые меры для того, чтобы празднование Великой Победы прошло в спокойной, стабильной и мирной обстановке", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250507/zelenskij-2015482631.html
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россия, дмитрий песков, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Дмитрий Песков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Песков рассказал о предпринятых мерах безопасности в День Победы
Песков: военные предпринимают все меры для спокойного празднования юбилея Победы