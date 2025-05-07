https://ria.ru/20250507/pobeda-2015499470.html

Словацкие активисты привезли в Россию землю с захоронений красноармейцев

Словацкие активисты привезли в Россию землю с захоронений красноармейцев - РИА Новости, 07.05.2025

Словацкие активисты привезли в Россию землю с захоронений красноармейцев

Словацкие активисты из организации "Брат за брата" привезли в Россию землю с захоронений красноармейцев в Европе в честь 80-летия победы в Великой Отечественной РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T12:16:00+03:00

2025-05-07T12:16:00+03:00

2025-05-07T12:16:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

чехия

словакия

польша

евросоюз

музей победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Словацкие активисты из организации "Брат за брата" привезли в Россию землю с захоронений красноармейцев в Европе в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. "Мы привезли землю с захоронений солдат Красной армии. Это земля с захоронений примерно 250 тысяч павших солдат, которые находятся в ЕС: в Чехии, Словакии, Польше, Австрии, Швейцарии, Сербии. Смысл акции одной фразой описала женщина, участвовавшая во Второй мировой войне: мальчики едут домой", - рассказал агентству представитель движения Матуш Алекса. По словам Алексы, своей акцией участники объединения хотели отдать дань уважения павшим в ходе Великой Отечественной войны. По пути в Россию они проехали через территорию Белоруссии, где посетили мемориалы в Минске. В среду, 7 мая активисты посетили парк Победы в Москве, чтобы возложить цветы в Музее Победы, а сама торжественная передача земли состоится в парке Патриот в четверг, 8 мая.

https://ria.ru/20250507/krym-2015477434.html

чехия

словакия

польша

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в мире, чехия, словакия, польша, евросоюз, музей победы, 80-летие победы в великой отечественной войне