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В Колумбии прошли прием и акция "Стена памяти" - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:07 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/pobeda-2015478807.html
В Колумбии прошли прием и акция "Стена памяти"
В Колумбии прошли прием и акция "Стена памяти" - РИА Новости, 07.05.2025
В Колумбии прошли прием и акция "Стена памяти"
Торжественный приём по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошёл 6 мая в посольстве России в Колумбии, сообщили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T11:07:00+03:00
2025-05-07T11:07:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
россия
колумбия
богота
николай тавдумадзе (посол рф в боготе )
80-летие победы в великой отечественной войне
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МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. Торжественный приём по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошёл 6 мая в посольстве России в Колумбии, сообщили РИА Новости в дипмиссии. "Важно сохранять историческую память о бессмертном подвиге наших предков, которые ценой своих жизней подарили последующим поколениям мир и свободу", - подчеркнул в своём обращении к гостям посол России Николай Тавдумадзе, объявив минуту молчания в честь павших в боях Великой отечественной войны. В мероприятии в Боготе приняли участие около 150 человек - представители высших органов власти Колумбии, аккредитованного дипломатического корпуса, политических партий, общественных организаций, бизнеса, науки, культуры, СМИ и академических кругов, а также соотечественники, проживающие в республике. В рамках приема и в преддверии 9 мая российские дипломаты и соотечественники открыли в посольстве "Стену памяти" - это форма акции "Бессмертный полк", когда портреты фронтовиков размещают на стационарных стендах или стенах.
https://ria.ru/20250507/yaponiya-2015475160.html
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в мире, россия, колумбия, богота, николай тавдумадзе (посол рф в боготе ), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Колумбия, Богота, Николай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе ), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Колумбии прошли прием и акция "Стена памяти"

В российском посольстве в Колумбии прошли прием и акция "Стена памяти"

© Фото : Посольство РФ в Республике Колумбии/TelegramАкция "Стена памяти", в рамках которой проживающие в Боготе росграждане смогли возложить цветы к портретам героев Великой Отечественной Войны
Акция Стена памяти, в рамках которой проживающие в Боготе росграждане смогли возложить цветы к портретам героев Великой Отечественной Войны - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фото : Посольство РФ в Республике Колумбии/Telegram
Акция "Стена памяти", в рамках которой проживающие в Боготе росграждане смогли возложить цветы к портретам героев Великой Отечественной Войны
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МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. Торжественный приём по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошёл 6 мая в посольстве России в Колумбии, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"Важно сохранять историческую память о бессмертном подвиге наших предков, которые ценой своих жизней подарили последующим поколениям мир и свободу", - подчеркнул в своём обращении к гостям посол России Николай Тавдумадзе, объявив минуту молчания в честь павших в боях Великой отечественной войны.
В мероприятии в Боготе приняли участие около 150 человек - представители высших органов власти Колумбии, аккредитованного дипломатического корпуса, политических партий, общественных организаций, бизнеса, науки, культуры, СМИ и академических кругов, а также соотечественники, проживающие в республике.
В рамках приема и в преддверии 9 мая российские дипломаты и соотечественники открыли в посольстве "Стену памяти" - это форма акции "Бессмертный полк", когда портреты фронтовиков размещают на стационарных стендах или стенах.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреРоссияКолумбияБоготаНиколай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе )80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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