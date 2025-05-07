https://ria.ru/20250507/pobeda-2015478807.html

В Колумбии прошли прием и акция "Стена памяти"

В Колумбии прошли прием и акция "Стена памяти" - РИА Новости, 07.05.2025

В Колумбии прошли прием и акция "Стена памяти"

Торжественный приём по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошёл 6 мая в посольстве России в Колумбии, сообщили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T11:07:00+03:00

2025-05-07T11:07:00+03:00

2025-05-07T11:07:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

россия

колумбия

богота

николай тавдумадзе (посол рф в боготе )

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015478182_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_43e6a7d6588ce5c0caf63407c74fba32.jpg

МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. Торжественный приём по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошёл 6 мая в посольстве России в Колумбии, сообщили РИА Новости в дипмиссии. "Важно сохранять историческую память о бессмертном подвиге наших предков, которые ценой своих жизней подарили последующим поколениям мир и свободу", - подчеркнул в своём обращении к гостям посол России Николай Тавдумадзе, объявив минуту молчания в честь павших в боях Великой отечественной войны. В мероприятии в Боготе приняли участие около 150 человек - представители высших органов власти Колумбии, аккредитованного дипломатического корпуса, политических партий, общественных организаций, бизнеса, науки, культуры, СМИ и академических кругов, а также соотечественники, проживающие в республике. В рамках приема и в преддверии 9 мая российские дипломаты и соотечественники открыли в посольстве "Стену памяти" - это форма акции "Бессмертный полк", когда портреты фронтовиков размещают на стационарных стендах или стенах.

https://ria.ru/20250507/yaponiya-2015475160.html

россия

колумбия

богота

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, колумбия, богота, николай тавдумадзе (посол рф в боготе ), 80-летие победы в великой отечественной войне