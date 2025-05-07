https://ria.ru/20250507/pobeda-2015473400.html

В МИД России оценили участие КНР в торжествах по случаю Дня Победы

В МИД России оценили участие КНР в торжествах по случаю Дня Победы - РИА Новости, 07.05.2025

В МИД России оценили участие КНР в торжествах по случаю Дня Победы

Участие Китая в мероприятиях по случаю Дня Победы в России демонстрирует уважение КНР к истории и решимость защищать итоги Второй мировой войны, заявил на... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T10:44:00+03:00

2025-05-07T10:44:00+03:00

2025-05-07T10:49:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

китай

80-летие победы в великой отечественной войне

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ПЕКИН, 7 мая – РИА Новости. Участие Китая в мероприятиях по случаю Дня Победы в России демонстрирует уважение КНР к истории и решимость защищать итоги Второй мировой войны, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь."Участие Китая в проводимых Россией памятных мероприятиях по случаю 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне отражает уважение и память Китая к истории, а также воплощает твердую решимость Китая защищать итоги Победы во Второй мировой войне", - заявил дипломат.

https://ria.ru/20250507/mid-2015460645.html

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китай

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россия, китай, 80-летие победы в великой отечественной войне