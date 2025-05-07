https://ria.ru/20250507/pobeda-2015467786.html

Московский Губернский театр представит программу к 80-летию Победы

Московский Губернский театр представит программу к 80-летию Победы - РИА Новости, 07.05.2025

Московский Губернский театр представит программу к 80-летию Победы

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Московском Губернском театре представят 7 мая концертную программу "Эх, дороги..." и драму по повести... РИА Новости, 07.05.2025

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2025-05-07T00:30:00+03:00

2025-05-07T10:21:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

валентин распутин

сергей безруков

московский губернский театр

вгик

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Московском Губернском театре представят 7 мая концертную программу "Эх, дороги..." и драму по повести Валентина Распутина "Живи и помни" 9 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. Есть события в нашей истории, которые объединяют всех нас - в радости, в общей памяти, в благодарности. День Победы – именно такой праздник, такой день. Московский Губернский театр приглашает сообща прожить особенную для нашего народа дату – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Вспомнить о судьбе каждого солдата, всех простых людей, которые вынесли чудовищную трагедию на своих плечах, выстояли и победили. Седьмого мая в 19.00 на малой сцене театра состоится премьера концертной программы "Эх, дороги…". В этот вечер прозвучат любимые многими поколениями песни и инструментальные сочинения в исполнении оркестра и артистов МГТ. Некоторые написаны в годы войны, какие-то – в память об этом страшном времени. Сегодня это целый пласт русской музыкальной культуры, ставший бессмертной классикой. Многие из авторов программы, композиторы и поэты, прошедшие дорогами войны, запечатлели в песнях личные истории и судьбы. Возможно, поэтому мелодии и стихи завоевывали сердца слушателей с первого исполнения и не забываются многие десятилетия. Девятого мая в 18.00 на сцене Губернского театра – одна из самых пронзительных, трагических историй, написанных о войне: спектакль по повести Валентина Распутина "Живи и помни" сыграет юное поколение, студенты Мастерской Сергея Безрукова (ВГИК). Режиссер – Ирина Автушенко. Вспоминая об испытаниях в годы Великой Отечественной, чаще говорят о героях, сражавшихся за Победу. Это истории сильных, летопись победителей. Но есть и другая сторона войны, ее страшная изнанка - с предельной, нечеловеческой усталостью, жестокостью, лишениями, предательством. Повесть "Живи и помни" Валентина Распутина – история о страшной судьбе человека, который невольно стал дезертиром. Лишь минута слабости из желания повидаться с родными - и пути назад уже нет. Постепенно измотанный войной солдат превращается в загнанного зверя, навсегда обреченного прятаться от людей в тайге, обреченного жить – ценой своей погубленной любви, разрушенной жизни близких, жить – и помнить о своем предательстве. "Для любого человека в нашей стране День Победы – это особый день. Независимо от круглых дат. Праздник со слезами на глазах. Наш театр молод, но у нас уже есть традиция: этот праздник мы всегда встречаем с музыкой - музыкой Победы, благо в составе коллектива есть замечательный духовой оркестр. Поэтому ждем всех на премьеру концерта "Эх, дороги…" в канун праздника", - приводятся слова Безрукова. Он сообщил, что в День Победы 9 мая покажут спектакль его студентов-вгиковцев "Живи и помни". "В год юбилея Великой Победы дать начинающим актерам пропустить через себя страшное военное время – мне показалось это правильным. Они совсем юные, ровесники тех солдат, что воевали за Победу. Ребятам выпала возможность поработать над этим сложнейшим материалом", - отметил он.

https://ria.ru/20250427/vystavka-2013639453.html

https://ria.ru/20250428/teatr-2013931307.html

https://ria.ru/20250426/premera-2013535002.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

валентин распутин, сергей безруков, московский губернский театр, вгик, 80-летие победы в великой отечественной войне